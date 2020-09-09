حماية اللغة العربية وزيادة المحتوى الثقافي وتعليم الفنون أولويات المثقفين الأردنيين

عمان- الغد- أعلنت وزارة الثقافة نتائج استطلاع اتجاهات المثقفين الأردنيين وقادة الرأي نحو الأولويات الثقافية في الأردن للعشر سنوات القادمة، الذي أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية لصالح الوزارة.

وقال وزير الثقافة د.باسم الطويسي إنّ وزارة الثقافة تسعى من خلال هذا الاستطلاع العلمي والمنهجي، والذي يُعدّ جزءاً مهماً ومؤشراً حقيقياً في الإطار الاستراتيجي للثقافة الذي تشتغل عليه الوزارة، إلى فهم أفضل لحالة الحياة الثقافية في الأردن، وإلى اتخاذ القرارات الإصلاحية المهمة، وتطوير السياسات الثقافية على أسس علمية تراعي الاحتياجات وتسد الثغرات في بنية المجتمع والأفراد.

وأكّد أهمية مشاركة مجتمع المثقفين الأردنيين في الإجابة على أسئلة تشغل الدولة والمجتمعات والمؤسسات في تقديرها للمستقبل واحتياجاته، لمساعدة متخذي القرار على تصميم السياسات والموازنات في المجال الثقافي وتحسينه، ومؤكداً أهمية نتائج الدراسة تطوير السياسات الثقافية والتنموية على حدٍّ سواء، حيث ستعمل الوزارة على الاستفادة من هذه النتائج إلى جانب الإطار الاستراتيجي في تطوير البرامج الثقافية.

وأوضح أنّ الدراسة هدفت إلى الكشف عن اتجاهات الفئات المستهدفة حول المشاركة الفاعلة وأهميتها في مختلف نواحي الحياة الثقافية، والتعرف على حالة الثقافة المجتمعية بما تشمله من قيم وعادات وتقاليد وأعراف، وتقييم دور وزارة الثقافة في العديد من مجالات الثقافة والفنون والتراث، والكشف عن اتجاهات الفئات المستهدفة حول نمط الحياة للأفراد والجماعات نحو مجموعة واسعة من الممارسات والأعمال، والتعرف على مصادر تهديد الثقافة والفجوات التي تعاني منها، والنظرة إلى المستقبل الثقافي في الأردن والمجالات التي من الممكن أن يحتويها في صُوَره وأشكاله ومحدداته ومعززاته.

وقال مدير مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية الدكتور زيد عيادات إنّ منهجية الدراسة تمت وفق استطلاع عينة من المثقفين الأردنيين وقادة الرأي العام والشباب أصحاب المواهب المختلفة في الأردن بلغ عددهم 1000 شخص استجاب منهم 816 شخصا ، للوقوف على آرائهم نحو الأولويات الثقافية الوطنية من أجل تحقيق أهداف الدراسة التي تمّ تحديد عينتها من: رابطة الكتاب الأردنيين ونقابة الصحفيين والفنانين الأردنيين، وأعضاء الجمعية الفلسفية الأردنية، وقيادات الاتحادات العمالية والنقابية، وأعضاء مجلسي النواب والأعيان، والقيادات الحزبية، والأكاديميين في الجامعات الرسمية والخاصة، والشباب من أصحاب المواهب المختلفة.

وتحدث الدكتور عيادات عن أهمية مثل هذا النوع من الدراسات في دعم صناعة القرار في تطوير سياسات على أسس علمية واضحة.