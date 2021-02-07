حماية المستهلك: الأولوية الآن في أخذ اللقاح للكوادر التدريسية

عمان- الغد- دعت حماية المستهلك أولياء أمور الطلبة إلى إتخاذ كافة الاجراءات اللازمة والتقيد التام بشروط السلامة العامة الخاصة بجائحة كورونا حفاظا على صحة وسلامة أبناءنا الطلبة وذلك بعد عودتهم الى التعليم الوجاهي في الغرف الصفية داخل المدارس.

وقال الدكتور محمد عبيدات رئيس حماية المستهلك في بيان صحفي اليوم الاحد، أن يتوجب على أولياء أمور الطلبة ارشاد وتوعية ابنائهم قبل توجههم الى مدارسهم في كل ما يتعلق بشروط السلامة العامة من حيث التباعد المكاني والتقيد بارتداء الكمامة واستعمال المعقمات واستخدام الورق الصحي وعدم استعمال الأغراض الخاصة بزملائهم الطلبة حفاظا على صحتهم وسلامتهم وكذلك ابلاغ ادارة المدرسة عن أية حالة مرضية قد يلحظونها في الغرفة الصفية.

وطالب الدكتور محمد عبيدات الجهات الصحية ذات العلاقة اعطاء الأولوية للكادر التدريسي والاداري في المدارس في أخذ اللقاح أسوة بالكادر الطبي والتمريضي. ذلك أن قطاع التعليم يعتبر القطاع الاكبر من حيث عدد المدرسين والمدرسات وإن اعطائهم الأولوية في أخذ اللقاح سيعمل على التقليل من عدد الاصابات مما سينعكس أثره ايجابا على الوضع الوبائي العام في المملكة وبالتالي سيساعدنا في التعافي والتخلص من هذا الوباء الخطير.

وشدد الدكتور عبيدات على ضرورة تواجد المراقب الصحي في جميع مدارس المملكة الحكومية منها والخاصة وذلك من أجل مراقبة الوضعي الصحي لكافة ابناءنا الطلبة والكوادر التدريسية والادارية لتجنب وقوع اصابات نحن في غنى عنها.

وأضاف الدكتور عبيدات إن الالتزام بشروط السلامة العامة الخاصة بالجائحة من قبل الاخوة المواطنين من حيث التباعد المكاني واستعمال المعقمات والمطهرات وارتداء القفازات والكمامات هو خط الدفاع الأول للقضاء على هذا الفايروس الخطير وكذلك تفعيل أوامر الدفاع الخاصة بالجائحة بحق كل المخالفين لشروط الصحة العامة سيعمل على التقليل من خطر الاصابة ونقل العدوى.