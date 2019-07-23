“حماية المستهلك” تؤيد “نظام الفوترة”

عمان- الغد– أيدت جمعية حماية المستهلك القرار الذي اتخذته الحكومة المتعلق بنظام الفوترة الذي أصبح موضع التنفيذ لما سيكون له من أثر إيجابي لأطراف العملية كافة من متلقي ومزودي الخدمة وللحكومة والذي سيسهم في الحد من التهرب الضريبي أسوة بالدول المتقدمة والنامية. وقال رئيس الجمعية د.محمد عبيدات، في بيان صحفي أمس “إن نظام الفوترة الذي أصبح موضع التنفيذ سيسهم في الحفاظ على حقوق أطراف العملية التبادلية كافة إذا تم العمل به بالشكل الصحيح، ذلك أن تطبيق نظام الفوترة سيحفظ حق المستهلك المشتري الذي يحتاج الى إثبات قيمة ما تم شراؤه في حالة حدوث خلاف بينه وبين البائع، كذلك سيحفظ حق المستهلك في المعرفة وحقه في التعويض اذا ثبت أن الخدمة أو السلعة التي تلقاها غير مطابقة للمواصفات أو غير صالحة للاستعمال”.

وبين أنه أيضا سيساعده كثيرا على التخفيف من الأعباء الضريبية المفروضة عليه، وذلك من أجل حصوله على الإعفاء الضريبي الصحيح عن مشترياته كافة، وفي الوقت نفسه فإن نظام الفوترة سيحفظ حقوق مزود الخدمة أيضاً، ففي حالة حدوث إشكالات بينه وبين متلقي الخدمة سيمكنه الحفاظ على حقوقه من خلال إبراز ما تم دفعه له من قبل متلقي الخدمة.