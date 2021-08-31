حماية المستهلك تدعو أولياء أمور الطلبة الى توعية وتثقيف أبنائهم حول جائحة كورونا

عمان- الغد- دعت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك أولياء أمور الطلبة مع بدء العام الدراسي الجديد الى توعوية ابنائهم الطلبة وخاصة طلبة المرحلة الابتدائية وذلك من خلال تعليمهم وتثقيفهم كيفية التقيد بشروط السلامة العامة الوقائية الخاصة بالجائحة كورونا حفاظا على صحتهم وسلامتهم من خطر الاصابة بهذا الفايروس وذلك من خلال تعليمهم وتثقيفهم حول كيفية الوقاية من خطر الجائحة وتعليمهم كيفية ارتداء الكمامات بالشكل الصحيح واستعمال المعقمات (التي يجب أن تكون في حقيبتهم المدرسية) عند الحاجة وحثهم على التباعد المكاني فيما بينهم قدر المستطاع وعدم استعمال مقتنيات وأدوات زملائهم في الصف من أجل تجنب خطر الاصابة أو نقل العدوى.

وأوضحت الجمعية في بيان صحفي لها اليوم الثلاثاء أنها تأمل أن يعود أبنائنا الطلبة الى مقاعدهم الدراسية في ظل أجواء وظروف صحية سليمة تتوافر فيها شروط الصحة العامة الوقائية ودون الخوف من الاصابة بالفايروس وذلك من أجل أن تكون العملية التعليمة وجاهية في الغرف الصفية من أجل تفادي العودة الى التعليم عن بعد من خلال المنصات الالكترونية كما حدث في العام الماضي.

وطالب الدكتور محمد عبيدات رئيس الجمعية من وزارة التربية والتعليم العمل على تهيئة كل الظروف المناسبة في المدارس والغرف الصفية من أجل انجاح العملية التعليمية الوجاهية للطلبة واهمها عدم وضع أعداد كثيرة من الطلبة في الغرفة الصفية الواحدة. ذلك أن وضع البرامج والخطط من قبل الوزارة وعدم وضع اعداد كثيرة من الطلبة في الغرفة الصفية الواحدة سيعمل على استمرارية اعطاء الدروس في الغرف الصفية التي حرم منها ابنائنا الطلبة في السنة الماضية ويبعدنا عن التعليم عبر المنصات الالكترونية التي أثرت وبشكل سلبي على تحصيلهم الدراسي.

كما ناشد الدكتور عبيدات أولياء امور الطلبة في المرحلتين الاعداية والثانوية الى الاسراع في تسجيل ابنائهم الطلبة على المنصة من أجل أخذ اللقاح حماية لابنائنا الطلبة من خطر الاصابة ومن أجل تقليل عدد الاصابات وبالتالي الاستمرار في أخذ الدروس في المدرسة.