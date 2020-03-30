“حماية المستهلك” تدعو المواطنين الالتزام وعدم الخروج الا للضرورة القصوى

عمان- الغد– دعت حماية المستهلك المواطنين الى ضرورة التقيد بالاجراءات الصحية اللازمة لحمايتهم قبل الخروج من منازلهم لشراء ما يحتاجونه من سلع وذلك من خلال استعمال المعقمات الصحية ولبس الكمامات والكفوف والتخلص منها مباشرة بعد العودة لمنازلهم.

ودعا د محمد عبيدات رئيس حماية المستهلك المواطنين الى الالتزام والبقاء في منازلهم وعدم الخروج الا للضرورة القصوى كالخروج لشراء لما يحتاجونه من سلع ضروية ويفضل ان تكون عملية الشراء منتظمةو لمدة اسبوع ان امكن مع عدم الاسراف والتبذير في الشراء لان السلع متوفرة في الاسواق.

واضاف عبيدات انه يفضل ان يتم كتابة بما يحتاجونه من سلع قبل الخروج من المنازل حتى لا يكون هناك تاخير اثناء عملية التسوق مع مراعا ترك مسافة امان بينهم حرصا عل سلامتهم.

وناشد د عبيدات الاخوة التجار الالتزام بالاسعار التي اعلنتها وزارة الصناعة والتجارة وعدم رفع الاسعار على المواطنين مراعاة للظروف الصعبة التي يمر بها بلدنا وحتى لا تتم مخالفتهم من قبل الاجهزة المعنية وبالتالي اغلاق محالهم التجارية، فالاخوة التجار هم مستهلكين ايضا.

كما دعاهم د عبيدات الى تخفيض هامش ربحهم رحمة بالمستهلكين وايضا ضرورة ان يتقيدوا بالاجرات الصحية وذلك باستخدام مواد التعقيم وتنظيم دخول المواطنين الى محلاتهم بشكل منظم منعا للاكتضاض الذي قد ينقل العدوى بين المواطنين لا سمح الله.