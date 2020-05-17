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“حماية المستهلك” تدعو لعدم شراء السلع مرتفعة الأسعار

منذ 34 دقيقة
الجمعية الوطنية لحماية المستهلك الاردن

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عمان- دعت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك المواطنين وخاصة ربات البيوت إلى الاستعداد الصحيح لمواجهة أعباء العيد وعدم التسرع في الشراء والاكتفاء بشراء ما يحتاجونه وفق القدرات الشرائية للأسرة والابتعاد عن شراء السلع المرتفعة الأسعار.
وقال رئيس الجمعية الدكتور محمد عبيدات في بيان أمس، إن التحديد العقلاني لما سيتم شراؤه من مستلزمات خاصة بالعيد قبل التوجه إلى الأسواق، هو الاساس في ترشيد أو ضبط النفقات، داعيا إلى كتابة ما يجب شراؤه في قائمة والتأني في عملية التسوق وذلك بقراءة كافة البيانات المثبتة على السلع وخاصة تاريخ انتهاء الصلاحية للمواد الغذائية وعدم الشراء بكميات كبيرة لان السلع متوفرة في الاسواق بكميات كافية. -(بترا)

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