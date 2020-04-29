“حماية المستهلك” تدعو للتكافل لتخفيف الأعباء على الاسر المعوزة

عمان- دعت جمعية حماية المستهلك الى ضرورة التكافل في شهر رمضان المبارك انطلاقا من تعاليم ديننا الحنيف، ليكون المجتمع المسلم كالجسد الواحد.

وقال رئيس الجمعية الدكتور محمد عبيدات في بيان صحفي اليوم الاربعاء، “اننا نمر بظرف استثنائي في هذا الشهر الكريم، ما يستوجب من الجميع الوقوف صفا واحدا لمساعدة الفقراء والمحتاجين والمتضررين من جائحة كورونا الذين لا يعملون الان نتيجة لالتزامهم البقاء في منازلهم تنفيذا لاوامر الدفاع التي اعلنتها الحكومة”، مشيرا إلى ان هؤلاء المتضررين هم اصحاب مهن وحرف يعملون بنظام المياومة وتوقفوا عن مزاولة اعمالهم وبالتالي انقطع مصدر رزقهم، فالواجب يحتم علينا تذكر احوالهم اسوة بالفقراء، فقد يكونوا من الأقارب أو الأهل أو الأصدقاء أو الجيران.

وناشد عبيدات اهل الخير الميسورين من مواطنين وتجار ومؤسسات وطنية عدم تأخير صدقاتهم ومساعداتهم المادية والعينية التي يقدمونها في الشهر الفضيل، لنتمكن من تجاوز هذا الظرف الاستئنائي بسبب جائحة كورونا وليستطيع هؤلاء الفقراء والمتضررين تأمين وشراء ما يحتاجونه من سلع اساسية وتموينية ضرورية، حيث اعتاد اهل الخير والاغنياء في شهور رمضان السابقة على تأخير صدقاتهم وتبرعاتهم الى النصف الثاني أو العشرة الاواخر من الشهر الفضيل. ودعا عبيدات ربات البيوت الى تلمس الفقراء من الجيران أو الأهل، حاثا على تخصيص جزء من الطعام الذي يقمن بطبخه وارساله بطريقة إنسانية للفقراء المحيطين بهم.-(بترا)