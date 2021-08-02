حماية المستهلك تطالب الحكومة بوضع سقوف سعرية للألبان

عمان- الغد- طالبت حماية المستهلك وزارة الصناعة والتجارة بالتدخل الفوري والقيام بدورها الرقابي لمنع رفع اسعار الالبان وتحديد سقوف سعرية عادلة وذلك بعد قيام شركة برفع سعر منتجاتها بنسب تراوحت ما بين 4% إلى 20%. خاصة أن هنالك اتفاق مسبق بين الوزارة ومصانع الألبان على قائمة أسعار استرشادية محددة العام 2019 بحيث يتراوح سعر الكليو بين 1.20 دينار و1.25 دينار/كغم للمستهلك . .

واستغرب الدكتور محمد عبيدات رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك قيام هذه الشركة برفع أسعار منتجاتها بالرغم أن اسعار البيع الحالية تعتبر مرتفعة مقارنة مع تكاليف انتاجها علماً بأن أسعار بيع الحليب الطازج لم ترتفع من قبل منتجي الحليب. بالإضافة إلى وجود اتفاق ما بين الوزارة ومصانع الالبان على عدم الرفع خلال هذه الفترة الصعبة التي نمر بها، داعيا الحكومة، ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة والتموين، الى ضرورة التدخل لوقف الزيادة على اسعار هذه المادة الأساسية التي تحتاجها الأسر بشكل شبه يومي من خلال.

وأضاف د عبيدات أن الجمعية تلقت خلال الايام الماضية شكاوى من المواطنين حول زيادة أسعار الألبان من قبل إحدى كبرى الشركات المصنعة بالمملكة، مؤكدا أن الظروف الاستثنائية الصعبة التي نمر بسبب جائحة كورونا تتطلب من الجميع التعاون والتكاتف من أجل التخفيف على المواطنين لا أن يتم رفع الاسعار عليهم. ذلك أن القرار الذي تم اتخاذه من قبل الوزارة من خلال إعلان النشرة الاسترشادية جاء نظراً للظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطنين ومن أجل ضمان توفر الألبان بأسعار معقولة تتناسب مع القدرات الشرائية للمواطنين.

ودعا الدكتور عبيدات المواطنين الى شراء الالبان من الماركات الاخرى التي لم ترفع اسعارها تماشيا مع الظروف الصعبة التي يعيشونها.وتصنيعها محليا إن أمكن من قبل ربات البيوت الغير عاملات.