حماية المستهلك تطالب بتنفيذ امر الدفاع رقم 11

عمان- الغد- طالبت جمعية حماية المستهلك الجهات الرسمية ذات العلاقة بتفعيل أمر الدفاع رقم 11 لسنة 2020 والصادر بمقتضى قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992والقاضي بفرض غرامات على كل من يخالف التعليمات ولم يلتزم باجراءات السلامة العامة.

وطالب رئيس جمعية حماية المستهلك، الدكتور محمد عبيدات، في بيان صحفي اليوم الاثنين، الحهات الرقابية ذات العلاقة ضرورة العمل على تشديد الرقابة على المطاعم والمقاهي والمولات والسوبرماركت والفنادق وصولا الى المواطنين في الشوارع وذلك لازامهم بالتقيد والالتزام بأقصى متطلبات السلامة والوقاية والالتزام وذلك للحد من الممارسات التي قد تسبب نقل العدوى بين الاشخاص.

وقالت جمعية حماية المستهلك إن نتائج الاستطلاع الميداني الذي قامت به كوادرها داخل العاصمة عمان والهادف لمعرفة مقدار التزام المواطنين بالتقيد باجراءات السلامة العامة الخاصة بفايروس كورونا كانت سلبية ومخيبة للامال.

وبين إن كوادر الجمعية التطوعية قامت بعمل جولات ميدانية بعد عودة الاسواق التجارية والمقاهي والمطاعم والشوارع في العاصمة عمان لمزاولة اعمالها ونشاطاتها التجارية للتعرف على مدى التزام المواطنين التقيد بشروط السلامة العامة من لبس للكمامات والقفازات واخذ مسافات آمنة فيما بينهم.ذلك أن الاغلبية من المواطنين والمحلات التجارية والمقاهي والمطاعم لم تلتزم بالشروط الصحية والسلامة العامة التي اعلنت عنها الحكومة قبل ثلاثة اشهر أي منذ بداية ازمة فايروس كورونا باستثناء المحلات التي يتواجد فيها رجال الامن العام. كما أن البعض منهم لغاية الان غير مقتنعين اصلا بوجود هذه الجائحة وان كل ما يقال أو يتخذ ما هي الا مسرحيات هدفها ترويع واخافة وتجويع الشعوب.