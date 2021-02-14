“حماية المستهلك” تطالب بوضع سقوف سعرية للدجاج

عمان- الغد- طالبت حماية المستهلك وزارة الصناعة والتجارة والتموين بوضع سقوف سعرية لمادة الدجاج بجميع أنواعه وخاصة النتافات وذلك بسبب ارتفاع سعر بيعه بشكل مبالغ به حيث وصلت نسبة ارتفاع اسعار دجاج النتافات ما بين 40% – 50% عما كان يباع عليه الشهر الماضي.

وقال الدكتور محمد عبيدات رئيس حماية المستهلك في بيان صحفي اليوم أننا في حماية المستهلك نتفهم أن موجة البرد التي شهدتها المملكة خلال الفترة الماضية قد أثرت سلبا على الكميات المنتجة من الدجاج نتيجة لموت أعداد من الصيصان وارتفاع الكلف المتعلقة بالتدفئة والاعلاف. إلا أن الارتفاع الذي شهده بيع الدجاج وخاصة النتافات مبالغ فيه ولا يعكس النسب الحقيقية التي يجب أن يباع بها، حيث كان يباع كيلو الدجاج في العاصمة عمان ما بين 115- 125 قرشا وأصبح يباع الآن ما بين 175-195 قرشا ، أما في المحافظات فقد كان يباع ما بين 100- 110 قرشا وأصبح يباع الآن ما بين 160-175 وهذه الارتفاعات غير مقبولة على الاطلاق ولا تتناسب مع حجم الكلف الاضافية التي تكبدها أصحاب المزارع، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها أصحاب الطبقتين الوسطى والدنيا.

وبين الدكتور محمد عبيدات أن عزوف بعض أصحاب المزارع عن تربية الدجاج وخاصة صغار التجار قد ساهم بشكل كبير على تغول بعض التجار واحتكارهم لهذه السلعة الضرورية وفرض اسعار مرتفعة لبيعها كونها سلعة ضرورية لا يمكن الاستغناء عنها لجميع شرائح المجتمع والمطاعم والفنادق وغيرها.

واضاف د عبيدات أنه في حالة بقاء اسعار الدجاج مرتفعة فإننا في حماية المستهلك سندعو المواطنين الى مقاطعة الدجاج بجميع انواعه لفترة زمنية حتى تعود الاسعار كما كانت عليه في السابق أو أن تكون أسعار البيع معتدلة ومقبولة لجميع أطراف العملية التبادلية.

كما طالب الدكتور عبيدات الجهات الرسمية ذات العلاقة بتقديم الدعم اللازم لصغار التجار خاصة كونهم يواجهون ظروفا اقتصادية صعبة جعلت غالبيتهم يتوقفون عن انتاج الدواجن. وايضاً حمايتهم من بعض المحتكرين من الذين يتلاعبون بالأسعار كيفما ارادو.