حماية المستهلك تناشد “ربات البيوت” صناعة الألبان في المنازل

عمان- الغد- قامت حماية المستهلك باجراء دراستين علميتين لبيان الكلف الحقيقية لعملية تصنيع الالبان، حيث بينت الدراسة الأولى الكلف الحقيقية لعملية تصنيع الالبان التي يتم تصنيعها في مصانع الالبان.

أظهرت نتائج الدراسة مقدار السعر الذي يجب أن يباع به الكيلو غرام الواحد من اللبن وهو دينار واحد على الأكثر وهذا على اعتبار ان الحليب المستخدم في صناعة اللبن هو حليب طازج 100%، أما الدراسة الثانية فقد بينت فيها كلفة تصنيع الكيلوغرام الواحد من اللبن منزليا وهو 62 قرشا على الأكثر وكما هو موضح بالدراستين المرفقتين.

وقال د. محمد عبيدات رئيس حماية المستهلك في بيان صحفي اليوم، الثلاثاء، إن حماية المستهلك استعانت في عملية التقدير الكلي لكلف انتاج الكيلوغرام الواحد من اللبن بمجموعة من الخبراء في مجالات الادارة المالية والمحاسبة والاقتصاد وسلوك المستهلك بالاضافة الى أراء بعض الخبراء العاملين في المصانع الخاصة بالالبان وربات البيوت في بعض منازل مدينة عمان.

وأوضح د. عبيدات أنه تم الأخذ بعين الاعتبار جميع الكلف التي تدخل في صناعة الالبان التي يتم تصنيعها في مصانع الالبان من سعر الشراء للواحد كيلوغرام من الحليب الطازج وهو 42 قرشا بالحد الاعلى، و كلف تصنيع اللبن باستخدام التقنيات الحديثة وتكاليف التعبئة وتكاليف التسويق والترويج وكلفة الايدي العاملة، كما أظهرت الدرسة مقدار ربح المصنع لكل كيلوغرام واحد من اللبن وايضا مقدار عمولات او ارباح تجار التجزئة وكلف الطاقة ومقدار الهدر الذي يحدث في عملية التصنيع يضاف الى كل هذه التكاليف نسبة الضربية المفروضة على هذا القطاع وهي 10% والتي نطالب أما بالغاءها أو تخفيضها كما كانت بالسابق.

وناشد د. عبيدات ربات البيوت الى شراء الحليب الطازج وتصنيعه في المنازل وذلك للتخفيف قدر الامكان من الاعباء المالية والظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها اغلب المواطنين من الطبقين الوسطى والفقيرة ولما له من أثر صحي على صحة وسلامة الانسان.