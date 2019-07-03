“حماية المستهلك”: شكاوى البيض الفاسد لا تزال تتوالى

عمان- الغد- تلقت حماية المستهلك شكاوى عديدة من المواطنين تتعلق باستمرار قضية البيض الفاسد غير الصالح للاستهلاك البشري والذي ما زال يباع بأسعار منخفضة في بعض المناطق النائية البعيدة عن أعين الجهات الرقابية، حيث ابدى المواطنون قلقهم من شراء بيض المائدة خوفا من أن يكون البيض المعروض في الأسواق فاسدا وغير صالح للاستهلاك.

وقال الدكتور محمد عبيدات رئيس حماية المستهلك ان قضية البيض الفاسد التي شغلت الرأي العام خلال الايام الماضية لذا فإننا كمواطنين يجب أن نتعامل معها بجدية تامة ومن كافة الأطراف الرقابية ذات العلاقة كون هذه القضية تتعلق بصحة وسلامة المواطنين وتندرج ضمن حق المستهلك في الحصول على سلع آمنة وسليمة وصحية. خاصة أننا نشهد في هذه الايام ارتفاع ملحوظا على درجات الحرارة التي تؤثر على سلامة البيض وتجعله غير صالح للاستهلاك البشري اذا لم يتم التعامل معه بالطرق الصحيحة من حيث التبريد وأماكن عرضه.

وطالب د. عبيدات الجهات ذات العلاقة (الحكومة ومجلس النواب ) بتعديل الانظمة والقوانين التي تمنع اقتناء وتربية المواطنين للدجاج في حدائق أو أسطح منازلهم خاصة في القرى والمناطق النائية وأطراف المدن والسماح لهم بتربية الدجاج في بيوتهم شريطة التزامهم بالشروط الصحية التي تراعي صحة و سلامة المواطنين ولا تسبب أي ازعاج أو مكرهة صحية للجيران والاحياء المجاورة.

وأوضح د. عبيدات أن السماح بتربية الدجاج في حدائق المنازل سينمي عند الأسر الاردنية مفهوم الانتاجية والاعتماد على الذات وسيخلق لديهم حافزا اضافيا للتفكير بأشياء أخرى كزراعة حديقة المنزل ببعض الاشياء التي يحتاجونها أسوة بما يقمن بها امهاتنا وشقيقاتنا ربات البيوت اللاتي يعشن تحت وطأة الحروب والتهجير والحصار في فلسطين وسوريا والعراق مما سيخفف عنهم بعض الاعباء المالية من خلال توفيرهم لبعض مشترياتهم اليومية خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها اغلب المواطنين.

كما دعا د. عبيدات المواطنين الى عدم شراء بيض المائدة من الباعة المتجولين أو الذي يبيعون البيض على أرصفة وأطراف الطرقات وذلك بسبب تعرض هذا النوع من البيض لاشعة الشمس الحارقة لفترات زمنية طويلة مما يجعله فاسدا وغير صالح للاستهلاك في نفس الوقت الذي دعا فيه عبيدات أصحاب البقالات الى ضرورة تخزين وحفظ البيض ضمن درجات حرارية معتدلة ووضعه في أماكن غير معرضة لاشعة الشمس أو تكون درجة الحرارة فيها غير مرتفعة عند عرضه للبيع.