“حماية المستهلك”: شكاوى وصلتنا بشأن تخفيضات وهمية على الأسعار

الغد- قال المستشار الإعلامي للجمعية الوطنية لحماية المستهلك حسين العموش، الجمعة، إن شكاوى وصلت إلى الجمعية بشأن عروض وهمية على الأسعار خلال الجمعة البيضاء.

وأوضح العموش، أن الأسعار قبل التنزيلات وبعدها بقيت كما هي على بعض السلع.

وأشار إلى أن المستهلك الأردني من أكثر المستهلكين وعيا في قضايا الاستهلاك وفق دراسات.

ودعا المستهلكين إلى التأكد من أسعار المنتجات قبل شرائها ومقارنتها قبل التخفيضات وبعدها.

كما طالب من التجار عمل تنزيلات حقيقية على المنتجات.

وعن التخفيضات على الملابس، أكد عموش وجود موسمي تخفيض لهما.-المملكة