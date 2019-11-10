حماية المستهلك للأردنيين: الاسطوانات البلاستيكية “قنابل موقوتة”

عمان- الغد- أعلنت جمعية حماية المستهلك، اليوم السبت، أن اسطوانات الغاز البلاستيكية، التي تقدم بعض المواطنين للحكومة بطلبات لاستيرادها، تشكل “خطراً كونها قنابل موقوقة”.

وطالب الدكتور محمد عبيدات رئيس حماية المستهلك في بيان صحفي اليوم الأحد، “الحكومة بعدم السماح بادخال هذا النوع من الاسطوانات ذلك لأن السماح بادخال هذا النوع من الاسطوانات واستخدامه من قبل المواطنين والوزارات والمطاعم والمؤسسات والشركات سيشكل خطرا على حياة المواطنين بسبب عدم آمان هذه الاسطوانات فهي عبارة عن قنبلة موقوتة قد تنفجر في أي لحظة”.

وقال الدكتور عبيدات إن “كلف استبدال الاسطوانات المعدنية المستخدمة حاليا بأخرى بلاستيكية ستضيف اعباء مالية اضافية على المواطنين واصحاب المستودعات الذين يتعاملون بالاسطوانات المعدنية مما سيكبدهم كلفا اضافية هم في غنىً عنها خاصة اننا نعاني من ظروف اقتصادية صعبة”.

وتساءل الدكتور عبيدات “عن الهدف من عملية استبدال اسطوانات الغاز المعدنية بأخرى بلاستيكة؟”، مشيرا إلى أنّ “الاسطوانات المعدنية المستخدمة حاليا في الاردن تعتبر من اكثر انواع الاسطوانات امنا والاعلى بمواصفاتها في العالم الا اذا كان هناك جهات ستستفيد من هذا الامر الذي سيكون على حساب المستثمرين في هذا القطاع الذين قاموا بعمل مستودعات نموذجية بناء على التعليمات التي اصدرتها الجهات الحكومية ذات العلاقة بهذا الموضوع”.

وبالتالي فأن استبدال ما يملكون من اسطوانات معدنية باخرى بلاستيكية سيكبدهم خسائر فادحة قد تؤدي الى خروج البعض منهم من هذا القطاع .

ونوه الدكتور عبيدات أنه “حدثت حالات انفجار كثيرة في بعض الدول التي تستخدم هذا النوع من الاسطوانات نتيجة لنوعياتها الرديئة الغير آمنة والتي سببت وما زالت تسبب مشاكل كبيرة ترتبط بالسلامة العامة. فاستخدام هذا النوع ادى الى خسائر فادحة في الارواح والممتلكات ، ولا نريد أن يحدث في الاردن ما حدث في هذه الدول ونتكبد خسائر بشرية وفي الممتلكات لا سمح الله”.