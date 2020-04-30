حماية النفس البشرية من “كورونا” وراء استمرار إغلاق المساجد

زايد الدخيل

عمان- في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، اضطرت الدول الإسلامية الى إصدار قرارات وصلت الى حد اغلاق المساجد وتعليق اقامة الصلوات فيها، بهدف حفظ النفس الإنسانية، في ظل تفشي الوباء.

العديد من الدول اتخذت إجراءات بشأن تعليق اقامة الصلاة في المساجد، والأردن من بينها، اذ اكد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الخلايلة، أن الوزارة منعت الصلاة في المساجد ليس لذات المنع وإنما حفاظا على صحة الناس.

ومع بدء شهر رمضان، طالبت وزارات الاوقاف ودور الإفتاء في عدة دول، منها الأردن، المصلين بأداء صلاة التراويح في بيوتهم، وإبقاء المساجد ودور العبادة مغلقة بشكل مؤقت.

في المحور الشرعي والصحي، يقول علماء فقه ان المقصد العام للشريعة الإسلامية هو تحقيق مصالح الخلق جميعاً في الدنيا والآخرة، ولذا كانت دعوة الشريعة لحفظ الضروريات الخمس وحفظ النفس البشرية احدها.

واضافوا ” لقد دعا الإسلام للمحافظة على الحياة البشرية بمراعاة الأبدان وحرمة قتل النفس سواء قتل الإنسان نفسه أم قتله غيره”، مشيرين الى حرمة دخول الأرض التي نزل بها الوباء لمن كان خارجها، وحرمة خروج من كان بداخلها، ورفض مصافحة من به مرض معدٍ.

ويرى العلماء ان اغلاق المساجد جاء بناء على ما دعت إليه وزارة الصحة بمنع الاختلاط، ونظرا لكون المساجد أماكن يجتمع فيها الناس وكذلك هيئة الصلاة في المسجد التي تجعل من انتقال الفيروس أمرا في غاية السهولة، مؤكدين ان هذا القرار ليس منعاً للصلاة بل هو لمنع التجمع الذي يؤدي لانتشار العدوى.

واكدوا أن الصلاة ليست محصورة بالمسجد، فالمسلم يستطيع الصلاة بأي مكان.

في المحور المجتمعي، شدد العلماء على ان الالتزام بقرار إغلاق المساجد فيه أيضا جانب من الحرص على أرواح الجميع، مضيفين “أن التزامنا بالبيوت والعمل بالإجراءات الوقائية فيه حماية وإنقاذ لكبار السن والمرضى وكذلك الأطفال”.

وبينوا ان الألم بوفاة قريب أو صديق أو جار بسبب الفيروس أكبر وأشد من الألم الذي نعيشه بسبب إغلاق المساجد.

وبخصوص الدعوة لفتح المساجد نظرا لما نشاهده من فتح العديد من القطاعات، اكد مصدر مطلع بـ”الأوقاف” ان هذا تبرّير خطأً بوجود خطأ آخر مثله أو أشنع منه، وهو تبرير غير مقبول شرعا ولا عقلا، لأنّنا لسنا أمام مفسدتين يلزم وقوع إحداهما فنضطرّ إلى اختيار أقلّهما، وإنّما نحن أمام مفسدتين نسعى لدفعهما معا، بتوعية النّاس وإفهامهم أنّ إغلاق المساجد إنّما هو لدفع مفسدة التجمّع في هذا الظّرف، وإذا كنّا قد تركنا الاجتماع للصّلاة فمن باب أولى أن نترك الاجتماع في الأسواق والشّوارع.

ويرى المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه، ان الصور المقترحة لفتح المساجد في ظل هذه الجائحة مثل تطهير المساجد وتعقيمها واتّخاذ تدابير وقائية كالمباعدة بين الصّفوف وبين المصلّين وغيرها من المصور ، هي بدائل غير واقعية، فعلاوة على أنّه لن يكون في الإمكان تعقيم المساجد وتعقيم أفرشتها قبل كلّ صلاة، فإنّه وبالنّظر إلى واقعنا نحن ،لا يمكن أن نتوقّع ونتأكد من التزام كافّة المصلّين بالتّدابير الوقائية، وتهاونُ مصلّ واحد قد تكون فاتورته باهظة.

وزارة الأوقاف اكدت في اكثر من تصريح، إن “قرار إعادة فتح المساجد مرهون بتوصيات اللجنة الوطنية للأوبئة”.