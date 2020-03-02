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حمدان يفوز بعضوية مكتب الاتحاد العربي للرياضة الجامعية

منذ ساعتين
مشاركون في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العربي - (من المصدر)

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عمان – انتخبت الجمعية العمومية للاتحاد العربي للرياضة الجامعية اعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد لدورته الخامسة والتي تستمر خلال الفترة 2020 – 2024، حيث فاز الاستاذ الدكتور ساري حمدان رئيس جامعة عمان الأهلية رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات الأردنية بعضوية المكتب التنفيذي بعد حصوله على 15 صوتا من أصل 17 دولة شاركت بالاجتماع.
وأقيمت الانتخابات على هامش اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العربي، والذي تستضيفه العاصمة العُمانية مسقط خلال الفترة 27-2 الى 1-3-2020.
وتأتي هذه الخطوة في سبيل زيادة الارتقاء بالاتحاد الرياضي للجامعات الأردنية على الصعيد العربي والآسيوي والدولي.
وعلى صعيد آخر حقق منتخب الجامعات الأردنية “سيدات” المركز الثالث في بطولة الكرة الطائرة الشاطئية للجامعات العربية الذي اقيم في العاصمة العُمانية مسقط ، حيث استهل الفريق مشواره في البطولة بالفوز على سورية بنتيجة 2- صفر، ثم الخسارة أمام الجزائر 1-2، وفي المباراة الأخيرة الفوز على العراق 2- صفر، فيما ودع فريق الرجال منافسات البطولة من الدور الأول بعد تقديم أداء مميز لاقي استحسان الجميع.

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