حمد: سعيد بالعودة للعمل في بيت الكرة الأردنية (صور)

مصطفى بالو

عمان- أكد المدير الفني للمنتخب الوطني عدنان حمد، أن مسألة العقد التدربيبي مسألة ثانونية أمام حب الأردن وشعبه، كاشفا النقاب عن كيفية تلقيه عرض تدريب “النشامى”، قائلا:” هاتفني رئيس الهيئة التنفيذية سمو الأمير علي بن الحسين، في اليوم التالي لخسارة المنتخب الوطني أمام أستراليا، طارحا عرض العودة لتدريب المنتخب الوطني، وهو الأمر الذي لم اتردد في قبوله، وعند الحديث عن العرض، قلت لا يوجد عقد بيني وبين الأردن، تقديرا للمكانة الكبيرة للأردن قيادة وشعبا وارضا على قلبي”.

وأضاف في المؤتمر الصحفي اليوم الأربعاء في مقر اتحاد كرة القدم: ” سعيد بالعودة للعمل في بيت الكرة الأردنية، وتدريب المنتخب الوطني شرف كبير لي، وفي الوقت نفسه مسؤولية كبيرة، حيث لا يخفى على أحد التراجع التي اصابه، وهو شيء طبيعي يحدث لكبريات الأندية والمنتخبات، لكن نملك الموارد والإمكانيات والقدرات والخامات للعودة إلى المكان الطبيعي، وهو ما يجعلنا نتذكر المكانة التي وصلت اليها الكرة الأردنية، وحضورها عربيا وقاريا، ووصولها إلى المستوى الأول بالنسبة لدول عرب آسيا، والتي نجعلها نقطة انطلاق في خطة عملي، والمهمة صعبة ولكن ليست مستحيلة، وتحتاج إلى تكاتف الجهود بين أركان منظومة الكرة الأردنية.

وحول المشروع الذي يحمله في أفكاره خلال فترة العمل القادمة:” نعم أتحدث عن مشروع، تنسجم فيه آلية العمل بين اتحاد الكرة، والأندية والمنتخبات الوطنية، وعلينا أن نتعاون جميها، ولعل من أهم الأهداف، العمل على وجود دوري منتظم وقوي، وخال من التوقفات، ووبرمجة المسابقات، والربط مع دوريات الفئات العمرية، ونعلم أن اللاعب الأردني يحتاج الى ما معدله 40- إلى 50 مباراة لتطوير المستوى، والعودة بالمستوى العام على المنتخب الوطني، وغيرها من الامور سأقدمها في خطة متكاملة لاتحاد الكرة، ولعل فترة الأعوام السابقة من 2009 إلى منتصف 2013، ومتابعتي لأحوال الكرة الأردنية، سيعطينا رؤية واضحة للمرور في تنفيذ مشروعي، وكما قلت المنتخب الوطني الذي اثبت حضوره عربيا وقاريا، ووصل إلى الملحق العالمي في تصفيات مونديال 2014، قادر على النهوض من الكبوة واعادة الآمال للمنتخب الأردني، بشكل يتناسب مع اهميتة.

وعن الجهاز الفني للمنتخب الوطني، قال حمد: حرصنا على تقديم جهاز فني أردني، حيث سيتولى المدرب أحمد عبدالقادر مهمة المدرب العام، وسيتولى الحارس الحارس السابق للمنتخب الوطني عامر شفيع مهمة تدريب حراس المرمى، فيما سيتولى التونسي كريم مالوش مهمة مدرب اللياقة البدنية، ولدينا خطتنا التي سنفتح فيها أبواب الإهتمام بالمنتخبات العمرية واهمها الرديف، وللأمانة يملك المنتخب الوطني والكرة الأردنية مواهب وخامات مميزة، وكما قلت سنتكاتف وسنعمل بروح الفريق لتقديم منتخب يليق بطموحات وآمال أبناء الأردن الحبيب، ونصب تركيزنا نحو اعداد المنتخب للظهور المشرف في كأس العرب وتجاوز التصفيات الآسيوية نحو نهائيات آسيا بالصين 2023″.

نصار: حمد قامة تدريبية

على صعيد متصل، قالت أمين عام اتحاد الكرة سمر نصار:”نعبر عن سعادة واعتزاز أسرة اتحاد الكرة، برئاسة سمو الأمير علي بن الحسين بالتعاقد مع القامة التدربية العراقية والعربية والقارية عدنان حمد، ونملك قناعة كبيرة بقدراته وامكاناته، وهو صاحب التجربة الذهبية في تدريب منتخب النشامى، ونتمنى له التوفيق في تحقيق ما نصبوا إليه تجاه الكرة الأردنية ومنتخب الوطن في قادم الاستحقاقات”.

وتابعت:” يمتد عقد المدير الفني عدنان حمد في تدريب النشامى لمدة عامين، يتخللها المشاركة في كأس العرب في قطر آواخر العام الحالي، وكذلك النهائيات الآسيوية نحو نهائيات آسيا 2023، ولدينا مزيد من الوقت للعمل والاستعداد، واتحاد الكرة يقدم كافة اشكال الدعم لمنتخب الوطن، والأندية شركاء لنا في خطة العمل لاستعادة حضور الكرة الأردنية، ونعي حجم الصعوبات التي تواجهها، وهو ما نركز عليه خلال زياراتنا المبرمجة الى أندية المحترفين، وعلينا التعاون جميعا لمصلحة الكرة الأردنية”.

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تصوير : أمجد الطويل

تصوير : أمجد الطويل

تصوير : أمجد الطويل