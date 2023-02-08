حمد يقدم اقتراحا إيجابيا.. أبو طه يتدرب فرديا مع جينت.. “الطقس” يلغي تدريب الأولمبي

خالد الخطاطبة



عمان- نتواصل مع القراء في زاوية “أخبار النجوم” لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

اقتراح حمد لاستثمار “الكرامة” يحظى بالإطراء

حظي اقتراح المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم عدنان حمد، باستثمار ملعب الكرامة بمدينة الحسين للشباب، بشكل أفضل، بإشادة الغالبية في اتحاد الكرة، وبالتالي دراسة هذا الاقتراح جديا، أملا في استثماره.

ويتلخص اقتراح حمد، في الحصول على حق استثمار الملعب واستخدامه، من خلال تطويره وإعادة زراعة أرضيته، وبناء مركز لياقة بدنية وغرف غيار لاعبين، ومكاتب لكوادر المنتخبات، وصالة للمحاضرات، وتخصيصه فقط لتدريبات المنتخبات الوطنية.

ويأتي هذا الاقتراح، لتوفير ملعب خاص ومتكامل للمنتخبات الوطنية، بحيث يتمكن الجهاز الفني للمنتخب من عمل كل ما يتعلق بالمنتخب في هذا الملعب سواء التدريبات أو المحاضرات أو التجمعات.

تدريبات فردية لأبو طه مع جينت البلجيكي

باشر اللاعب الأردني مهند أبو طه، تدريبات فردية مع فريق جينت البلجيكي لكرة القدم، لحين اتضاح مصير احترافه في الفريق.

وكان يفترض أن يوقع اللاعب على كشوفات فريق جينت، قبل أن يتعثر بإشكالية تأخير الوحدات في إرسال الأوراق اللازمة، الأمر الذي تسبب في إفشال الصفقة نتيجة إغلاق باب التسجيل.

ويسعى فريق جينت من خلال خطابه للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، للحصول على استثناء في ظل الظروف التي رافقت انتقال أبو طه، بانتظار رد فيفا لحسم إمكانية احتراف اللاعب أو العودة إلى عمان.

أبو طه الذي يتدرب بشكل منفرد (جري فقط)، ممنوع من المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق البلجيكي، لحين حسم الموضوع.

حراك بطيء في أندية “الأولى”

لم تنجح أندية الدرجة الأولى لكرة القدم حتى الآن، في تفعيل حراكها على الساحة المحلية، لتشكيل جبهة موحدة، هدفها مطالبة اتحاد الكرة، رفع قيمة الدعم السنوي من 30 إلى 50 ألف دينار.

وأبدت الأندية خلال الشهر الماضي حماسا كبيرا لعقد الاجتماع، والاتفاق على لائحة مطالب ترفع لاتحاد الكرة، قبل أن تتراجع حدة الحراك، رغم حماس عدد من رؤساء الأندية الذين ينشرون على مجموعة رؤساء الأندية بين الفينة والأخرى تذكيرا بضرورة الاتفاق على موعد قريب لاجتماع للأندية.

الأحوال الجوية تلغي تدريب “الأولمبي”

تسببت الأحوال الجوية التي سادت المملكة يوم أمس، في إلغاء الحصة التدريبية التي كانت مقررة، في إطار تحضيرات المنتخب للتصفيات الأولمبية التي تقام خلال شهر أيلول (سبتمبر) المقبل.

واشار أحد نجوم المنتخب، أن الفريق كان يستعد لخوض وجبة تدريبية، قبل أن يتلقى قرارا من الجهاز الإداري بتأجيل التمرين، بسبب صعوبة الطقس، إلى جانب شح الملاعب التدريبية، خاصة وأن منتخبات السيدات (الأول والناشئات) يتدربن بشكل دائم ويومي على عدة ملاعب، بما في ذلك ملعب البولو بمدينة الحسين للشباب.

مدرب منتخبات التايكواندو “سائح” في دبي

يقضي المدير الفني للمنتخبات الوطنية للتايكواندو فارس العساف، إجازة خاصة في دبي، مستثمرا مشاركة المنتخب في بطولة الفجيرة وكأس العرب.

وأنهى المنتخب الوطني للتايكواندو، مشاركته في بطولة كأس العرب وبطولة الفجيرة الدولية اللتين أقيمتا في الفجيرة خلال الفترة من 3 إلى 6 الشهر الحالي، قبل أن يستثمر العساف تواجده في الإمارات، للحصول على إجازة خاصة، والقيام برحلة سياحية تمتد حتى يوم غد.

ويعتبر العساف أحد أبرز مدربي التايكواندو، ليس على الصعيدين المحلي والعربي، بل وصل إلى العالمية بفضل إنجازاته على مختلف الصعد.

رئيس نادي شباب الأردن يؤدي مناسك العمرة

أدى رئيس نادي شباب الأردن سليم خير مناسك العمرة، مستثمرا تواجده في السعودية ضمن وفد رسمي من مجلس الأعيان.

وترأس رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز وفدا أردنيا يضم عددا من الأعيان، من ضمنهم سليم خير، في زيارة إلى السعودية بدعوة رسمية، قبل أن يقوم الوفد بتأدية مناسك العمرة.

بعد الزلزال.. هل يشارك منتخب السيدات في بطولة تركيا؟

يستعد المنتخب الوطني لكرة القدم للسيدات، للمشاركة في بطولة تركيا الودية الرباعية، التي تقام خلال الفترة من 15 إلى 21 الشهر الحالي، في إطار التحضيرات للاستحقاقات الرسمية المقبلة.

وبدأ البعض يتساءل عن إمكانية توجه منتخب النشميات إلى تركيا، بعد الزلزال العنيف الذي ضرب مدنا تركية في الأيام القليلة الماضية.

وينتظر الشارع الرياضي قرار الاتحاد بشأن المشاركة في بطولة تركيا أم الاعتذار عنها، في ظل الأوضاع الصعبة التي تشهدها تركيا بسبب الزلزال المدمّر.

هذا السؤال جاء بعد أن تساءلت لاعبات عن مصير المعسكر، خاصة وأن وزير الرياضة والشباب التركي، قرر إيقاف النشاط الرياضي والدوري التركي.

نصار تستقبل وحدة أمن الملاعب

استضاف مبنى الاتحاد الأردني لكرة القدم أول من أمس، اجتماعاً تنسيقيًا جمع الأمين العام لاتحاد الكرة سمر نصار، وقائد وحدة أمن الملاعب العقيد الركن فادي أبو خيط.

وأكدت نصار ضرورة تكاتف كافة المنظومة الرياضية، للحفاظ على حالة الأمن والاستقرار في ملاعبنا وخاصة ملاعب كرة القدم، مثمنة الجهود المبذولة من قبل مديرية الأمن العام والتي يشهد لها بالاحترافية والانضباطية العالية والأداء المتميز، معربة عن شكرها لمديرية الأمن العام على الدور الكبير والفعال في تقديم التغطية الأمنية لكافة الأحداث الرياضية.

وهنأ أبو خيط الهيئة التنفيذية للاتحاد الأردني لكرة القدم المنتخبة حديثا برئاسة سمو الأمير علي بن الحسين، مؤكداً أن مديرية الأمن العام ماضية في تعزيز الشراكة مع الاتحاد الأردني لكرة القدم، هي شريك أساسي لإنجاح كافة الأنشطة، لافتاً إلى أن مديرية الأمن العام تقف على مسافة واحدة من الجميع، وجل اهتمامها هو الحفاظ على أمن وسلامة جميع اركان اللعبة وتوفير بيئة آمنة للحاضرين والمشاركين.

وناقش الحضور خلال الاجتماع جميع النواحي التنظيمية والأمنية ، وأهم الملاحظات على سير العملية خلال الموسم الكروي المنصرم ، والمقترحات الممكن تطبيقها على أرض الواقع خلال الموسم الكروي القادم.

منتخب السيدات يلعب في أوزبكستان بالتصفيات

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن استضافة أوزبكستان للمباريات المؤهلة للدور الثاني من التصفيات الأولمبية لمنتخبات السيدات، التي يشارك فيها المنتخب الوطني.

وستقام التصفيات خلال الفترة من 3 إلى 11 نيسان (أبريل) المقبل، وتضم مجموعة المنتخب الوطني منتخبات أوزبكستان، تيمور الشرقية وبوتان، بحيث يتأهل متصدر المجموعة فقط للدور التالي.



كواليس النجوم



• نادي الوحدات أبلغ نادي الجزيرة، بإمكانية توقيع عقد انتقال اللاعب عامر جاموس إلى الوحدات اليوم.. الجزيرة ينتظر جاهزية الوحدات لإنجاز الصفقة.

• المدير الإداري السابق لفريق الفيصلي ماهر طعمة، والذي عمل ايضا لفترة طويلة مديرا إداريا لعدد من المنتخبات الوطنية، تلقى استمزاجا للرأي للعمل مديرا إداريا في أحد الأندية المحلية.. طعمة تلقى أيضا طلبا من مدرب أردني في الخارج، لإرسال سيرته الذاتية، أملا في العمل بالنادي الخارجي.. المعلومات تشير إلى أن طعمة يفضل العمل محليا لظروف خاصة.

• نادي الحسين إربد، يصر على أن اللاعب محمد عبدالمطلب (بوغبا) الذي تفيد المعلومات بانضمامه إلى صفوف الوحدات، ما يزال لاعبا في فريق الحسين، وأن طلب التعاقد معه، يجب أن يمر من خلال النادي.. الحسين خاطب الوحدات، للتأكيد على أن بوغبا سبق وأن وقع عقدا مع النادي، وبالتالي ضرورة العودة للحسين إربد في حال أراد الوحدات التعاقد معه للموسم الكروي المقبل.

• النادي الفيصلي وبعد التعاقد مع اللاعب بهاء عبدالرحمن، بدأ يفكر بالتعاقد مع اللاعب السابق في الفريق ياسين البخيت.. جمهور الفيصلي بدأ يدقق في تعاقدات النادي.