حمزة الرشيد يتوج بفضية بطولة العالم للجوجيتسو

عمان-الغد- توج لاعب المنتخب الوطني للجوجيتسو حمزة الرشيد، أول من أمس، بالميدالية الفضية، ضمن منافسات بطولة العالم للجوجيتسو والتي تستضيفها العاصمة الإماراتية أبوظبي.

واستهل حمزة الرشيد مشواره ضمن منافسات دور الـ32 لوزن تحت 77 كغم بالفوز على اللاعب أمير الروي ومن ثم تجاوز عقبة اللاعب المغربي ديان فارس.

وواصل الرشيد تألقه وفاز في الدور ربع النهائي على اللاعب الفلبيني جوجينهيم أدريان، أتبعه بانتصار جديد على الكندي كيشوك كيران، قبل أن يخسر أمام اللاعب نيمرود ريدر ويكتفي بالميدالية الفضية.

وتعد هذه الميدالية الثانية التي يحققها منتخبنا الوطني في البطولة بعد فضية اللاعبة يارا قاقيش والتي توجت بها يوم الأربعاء الماضي.

وبدوره، فاز باسل فانوس في أول نزالاته بالدور ثمن النهائي لمنافسات وزن تحت 94 كغم على اللاعب الكندي كارون لويس فيليب، قبل أن يخسر في الدور ربع النهائي أمام اللاعب البولندي زاودسكي.

وانتقل فانوس للعب على الميدالية البرونزية؛ حيث فاز في نزالين على كل من المغربي سالم بوزيدي والسويدي ماكس هيديرستروم، وخسر النزال الثالث والحاسم أمام اللاعب داغان روي.

وضمن منافسات الوزن ذاته، فاز زيد جرندوقة في نزاله الأول بالدور ثمن النهائي على الروسي أندريه سبيريدونوف، قبل أن يخسر نزاله الثاني أمام اللاعب داغان روي لينتقل إلى دور السحب؛ حيث فاز في أول نزال له بهذا الدور على الروماني أندريا، لكنه خسر النزال الثاني أمام الكرواتي ماتكو.

ومن جانبه، لم يتمكن اللاعب بدر الخزاعي من تجاوز عقبة دور الـ32 من منافسات وزن تحت 85 كغم، بخسارته أولى نزالاته لينتقل للعب على الميدالية البرونزية؛ حيث فاز في نزالين على كل من الإماراتي حمدان والهنغاري سيكسيرس، قبل أن يخسر أمام التركمانستاني جورايف ميرغن في النزال الثالث.