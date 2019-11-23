حمزة الرشيد يُحقق الميدالية الفضية ببطولة العالم للجوجيتسو

عمان – الغد – توج لاعب المنتخب الوطني للجوجيتسو، حمزة الرشيد، أمس الجمعة، بالميدالية الفضية ضمن منافسات بطولة العالم للجوجيتسو والتي تستضيفها العاصمة الإماراتية أبوظبي.

واستهل حمزة الرشيد مشواره ضمن منافسات دور الـ 32 لوزن تحت 77 كغم، بالفوز على اللاعب أمير الروي، ثم تجاوز عقبة اللاعب المغربي ديان فارس.

وواصل “الرشيد” تألقه وفاز في الدور ربع النهائي على اللاعب الفلبيني جوجينهيم أدريان، أتبعه انتصار جديد على الكندي كيشوك كيران، قبل أن يخسر أمام اللاعب نيمرود ريدر ويكتفي بالميدالية الفضية.

وتعتبر هذه هي الميدالية الثانية التي يحققها المنتخب الوطني في البطولة بعد فضية اللاعبة يارا قاقيش، والتي توجت بها يوم الأربعاء الماضي.

بدوره، فاز باسل فانوس في أول نزالاته بالدور ثمن النهائي لمنافسات وزن تحت 94 كغم على اللاعب الكندي كارون لويس فيليب، قبل أن يخسر بالدور ربع النهائي أمام اللاعب البولندي زاودسكي.

وانتقل “فانوس” للعب على الميدالية البرونزية، حيث فاز في نزالين على كل من المغربي سالم بوزيدي والسويدي ماكس هيديرستروم وخسر النزال الثالث والحاسم أمام اللاعب داغان روي.

وضمن منافسات ذات الوزن فاز زيد جرندوقة في نزاله الأول بالدور ثمن النهائي على الروسي أندريه سبيريدونوف قبل أن يخسر نزاله الثاني أمام اللاعب داغان روي، لينتقل بعدها إلى دور السحب، حيث فاز في أول نزال له بهذا الدور على الروماني أندريا لكنه خسر النزال الثاني أمام الكرواتي ماتكو.

من جانبه، لم يتمكن اللاعب بدر الخزاعي من تجاوز عقبة دور الـ 32 من منافسات وزن تحت 85 كغم بخسارته أولى نزالاته لينتقل للعب على الميدالية البرونزية، حيث فاز في نزالين على كل من الإماراتي حمدان والهنغاري سيكسيرس، قبل أن يخسر أمام التركمانستاني جورايف ميرغن في النزال الثالث.

وتختتم اليوم السبت المشاركة الأردنية في بطولة العالم من خلال اللاعب عبدالكريم الرشيد والذي سيخوض منافسات وزن تحت 69 كغم.