عمان – الغد – حقق لاعب المنتخب الوطني للناشئين بالجولف حمزة السلمان لقب بطولة الجولف المصغرة (PUTTING) والتي اختتمت مساء الجمعة، على ملعب (GLOW GOLF) في عمان، وحل لاعب المنتخب الوطني للناشئين سالم العبد اللات في المركز الثاني، فيما حل بالمركز الثالث يحيى بركات.

وشهدت البطولة التي شارك فيها لاعبين تحت 18 سنة، منافسة كبيرة خاصة بوجود ملعب يمنح اللاعبين الصغار صعوبات وتحديات ممتعة فريدة من نوعها، حيث انه الملعب الوحيد المغلق في الأردن ويستخدم فيه كرات ومضارب مضيئة، تساهم في تشجيع الطفل لتقديم افضل ما في جعبته وهو مستمتع باللعب

من جانبه اشار رئيس الاتحاد هاني العبد اللات، الى ان الاتحاد يستهدف في خطته اللاعبين صغار السن والذين يشكلون مستقبل الجولف الأردنية مقدما شكره لشركة (GLOW GOLF)، لتوفيرها صالة مغلقة تحتوي على 18 حفرة لممارسة الجولف، وهي على غرار صالات متوفرة في أوروبا، مؤكدا الى ان الجولف الأردنية تسير في خطى ثابتة نحو مزيد من الإنجازات، وذلك بفضل الدعم الكبير من اللجنة الأولمبية الأردنية وشركة واحة ايلة للجولف، عبر المدير التنفيذي للشركة المهندس سهل دودين.

وتبدء اعتبارا من اليوم الترتيبات من قبل لجنة تطوير قطاع الناشئين، وذلك باقامة بطولة للناشئين منتصف شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل على ملاعب شركة واحة ايلة في العقبة، حيث تأتي استمرار لسلسة من البطولات التي بداها الاتحاد مطلع الموسم الحالي والتي تبقي اللاعبين في أجواء اللعبة والمنافسة الحقيقية.