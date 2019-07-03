حمزة: “الفوترة” خطوة لتقليل الاعتماد على ضريبة المبيعات – فيديو

هبة العيساوي

عمان– قال رئيس جمعية خبراء ضريبة الدخل والمبيعات، هاشم حمزة، إن تطبيق نظام الفوترة الإلكتروني المرتبط بقانون ضريبة الدخل سيسهم بمكافحة التهرب الضريبي من جهة، وزيادة الثقافة الضريبية والالتزام لدى المواطنين من جهة أخرى.

وأوضح حمزة، خلال لقاء مصور مع “الغد”، أن إصدار الفاتورة الضريبية من مصلحة جميع الأطراف، والأهم هو معالجة التشوهات بالنظام الضريبي الأردني، بحيث يقل التركيز على ضريبة المبيعات التي يدفعها الفقير والغني، والتوجه لضريبة الدخل المتحققة من الأرباح.

وبدأت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بتطبيق نظام الفوترة الإلكتروني المرتبط بقانون ضريبة الدخل يوم الاثنين الماضي.

إلى ذلك، بين حمزة أنه يوجد، في الأصل، الكثير من القطاعات الأردنية ملتزمة بإصدار الفاتورة الضريبية، لأن طبيعة عملها تقتضي إصدارها.

وطمأن حمزة المواطنين من هذا النظام، داعيا لعدم التخوف منه، مبينا أنه من مصلحة الجميع لحفظ حقوقهم وحمايتهم القانونية.

ولفت إلى أن أحد أهداف “الدائرة” من النظام أيضا هو تجميع أكبر قدر ممكن من المعلومات لمعرفة الخلل وتجاوزه، ولكي تكون توقعات الإيرادات الضريبية أكثر دقة كل عام في الموازنة العامة.



يشار إلى أن الإيرادات الضريبية في الموازنة العامة تراجعت خلال الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 1.5 %، أو ما مقداره 24.1 مليون دينار، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، بحسب نشرة وزارة المالية.

وبلغت الإيرادات الضريبية في الثلث الأول من العام الحالي 1.6 مليار دينار مقارنة مع 1.6241 مليار دينار في الفترة ذاتها من العام 2018.

والسبب وراء هذا التراجع هو انخفاض في إيرادات الضريبة العامة على السلع والخدمات، وضريبة المعاملات العقارية، وضريبة المعاملات الدولية.

إلى ذلك، أشار حمزة إلى أن العقوبة في القانون الجديد ستفرض من قبل النيابة العامة الضريبية التابعة للمجلس القضائي، ومن ثم تحول للقضاء.

وأكد حمزة أن دائرة ضریبة الدخل والمبیعات وفرت وحدة دعم فني لتقدیم العون والمساعدة والإرشاد للمكلفین الملزمین بتطبیق نظام الفوترة، إلى جانب برنامج مجاني للفوترة على موقعها الإلكتروني لاستخدامه من أي جهة اقتصادیة أو من یرغب من المهنیین ومؤدي الخدمات؛ حیث یمكنهم البرنامج بعد الدخول والتسجیل من إصدار الفواتیر وتوثیقها وإعداد تقاریر الإیرادات والنفقات.

وتطبیق نظام الفوترة لن یرتب أي تكالیف أو أعباء مادیة على الفئات الملزمة بإصدار الفاتورة، حسب النظام، خاصة وأن المكلفین المسجلین بالضریبة العامة على المبیعات یقومون حالیا بإصدار الفواتیر حسب القانون.

والمكلفین الملتزمین بإصدار الفواتیر حالیا، سواء من التجار أو الصناعیین أو مؤدي الخدمات، علیهم التأكد من أن الفواتیر التي یقومون بإصدارها حالیا تتوافق مع أركان ومحتویات الفاتورة حسب نص المادة 5 من النظام.

وكل فاتورة نقدیة یتم إصدارها من المكلف الملزم یجب أن تتضمن اسم البائع أو مقدم الخدمة كاملا وعنوانه والرقم الضریبي إذا كان مسجلا في ضریبة المبیعات والرقم الوطني إذا كان غیر مسجل والرقم المتسلسل للفاتورة وتاریخ تنظیم وإصدار الفاتورة وبیان نوع السلعة أو الخدمة المباعة وكمیتها وقیمتها والقیمة الإجمالیة للفاتورة.

واستثنى النظام فئات من إصدار أو تحریر الفاتورة مثل البقالات ومن في حكمها مثل مكتبات القرطاسیة والمخابز الصغیرة، ممن تقل مبیعاتهم عن 75 ألف دینار سنویاً والحرفیین الذین تقل إیراداتهم السنویة عن 30 ألف دینار.

ونظام الفوترة صدر استنادا لأحكام قانون ضریبة الدخل رقم 38 لسنة 2018. ووفق النظام، “الدائرة” ستكون على استعداد لتقدیم أي مساعدة لأي جهة من الجهات الملزمة، وستقوم بتزوید أي قطاع أو جهة ملزمة ببرامج وأنظمة لمساعدتها في عملیات التطبیق.

وتقدم الدائرة الدعم والمساعدة الفنیة لأي قطاع من القطاعات أو أي مكلف من المكلفین الملزمین بتطبیق استخدام الفواتیر، لیتم التوافق مع نظام الفوترة كما أن الدائرة جاهزة لتقدیم أي برامج أو أنظمة حتى لا یترتب على المكلفین أي كلف أو أعباء مادیة جدیدة.

وأوضحت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أن نظام الفوترة نص على اعتماد الفاتورة بجميع أشكالها الورقية والمحوسبة أو الإلكترونية، وتضمن إصدار الفاتورة لقاء بيع أي سلعة أو تقديم أي خدمة لا تقل قيمتها عن دينار.

وبينت الدائرة، في بيان صحفي أخيرا، أن الفاتورة النقدية لا يشترط أن تتضمن اسم المشتري ويتم وضع اسم المشتري على الفاتورة في حالة بيع السلعة أو الخدمة لأجل أو البيع بالتقسيط أو على دفعات.