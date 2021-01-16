حمزة سلمان يتوج بلقب اول دوري للناشئين للجولف

عمان – الغد – توج نجم المنتخب الوطني للجولف حمزة سلمان بلقب اول دوري جولف للناشئين لعام 2020 وذلك بعد أن فوزه بالمجموع العام لجولات الدوري فيما حل النجم الصاعد سالم العبداللات (اصغر لاعب عربي) بلقب الوصيف وجاء في المركز الثالث اللاعب ريان حسان.

وقد أقيمت فعاليات الدوري على ملاعب نادي واحه آيلة للجولف في مدينة العقبه بشكل منتظم وتم إلغاء عدد من الجولات بسبب جائحة كورونا وقدمت إدارة الملعب جميع التسهيلات اللازمة لإخراج بطولة للناشئين بصورة احترافيه.

وتنافس الابطال من خلال ثلاثه بطولات للفوز باللقب الذي شهد مدا وجزرا في تقلب النتائج والمنافسة حتى اللحظات الأخيرة للدوري

وكان الاتحاد قد استحدث هذه المسابقه والتي تطبق في الدوريات العالميه حيث وضع اللاعبين صغار السن في أجواء البطولات الدوليه وذلك ليعيشوا أجواء المنافسه الحقيقية وقد أفرزت البطوله العديد من الوجوه الواعدة والمبشرة بمستقبل أكثر اشراقا.

ويشير العراقي عامر الحسن المدير الفني للمنتخب إلى أن الخامات الموجوده هي كنز لرياضه الجولف الأردنية وهي تحمل مواصفات اللاعبون الكبار مؤكدا إلى أن الخطة التدريبية قد تعرضت للتوقيف عدة مرات الا أنه ينظر إلى مستقبل هولاء النجوم بكل تفاؤل خاصة بوجود المنافسة المستمرة والتي صبت في صالح اللعبة واستذكر الحسن حصول نجم المنتخب الوطني حمزة سلمان على المركز الثاني في بطوله مصر الدوليه والمركز الرابع في البطوله العربيه و حصول اصغر لاعبي العرب سالم العبداللات على المركز الثالث في بطولة مصر الدوليه وهذه نتائج فاقت التوقعات نظرا للعمر التدريبي لهم متوقعا دخول لاعبين لدائرة المشاركه والمنافسة في البطولات العربيه امثال محمد اسد الرواشده و يوسف قطاطشة ليكونوا خير رديف لنجوم منتخب الناشئين يامن وعمر قعدان وعبدالله حسان وعبد الرحمن الصمادي.

وعبر حمزة سلمان عن سعادته بتحقيق اول بطولة دوري رسميه والتي منحته ثقه لمواصله التدريب الجاد حيث يتدرب بمعدل 4 ساعات يوميا ويهدف في المرحله القادمه إلى الدخول في المنافسه عربيا في الاستحقاقات القادمة.