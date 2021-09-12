حمزة سلمان يظفر بلقب بطولة ناشئي الجولف

عمان – الغد –ظفر لاعب المنتخب الوطني للناشئين بالجولف حمزة سلمان بلقب دوري جولف الناشئين، بعدما حافظ على الصدارة منذ البداية، منهيا الجولة الخامسة بالصدارة، في ختام البطولة التي اقيمت اليوم على ملاعب وآحة آيلة للجولف في مدينة العقبة، وسط مشاركة واسعة من قطاع الناشئين، الى جانب لاعبي المنتخب الوطني، كما حافظ النجم الصاعد سالم العبداللات على مركز الوصافة، وتقدم ريان حسان للمركز الثالث، فيما تراجع محمد الرواشدة للمركز الرابع.

وفي فئة الاناث حققت اللاعبة تالين جبجي المركز الأول، تلاها ليليان فؤاد ثانيا، ثم ياسمين الظاهر بالمركز الثالث، وفي فئة الذكور خطف اللاعب عمرو خليفات المركز الاول، وحل ثانيا ادم الصمادي، فيما حل بالمركز الثالث عبدالرحمن ملكاوي.

ويظهر في الأفق اقتراب عدد من لاعبي ولاعبات دوري الدرجة الثانية من المشاركة في الدوري المستوى الأول.

وتابع المدير الفني للمنتخب عامر راضي لاعبي المستوى الثاني، مما منحهم معنويات اكبر في تقديم كل ما في جعبتهم.

وأكد راضي ان اللاعبون بدأوا بالنضوج التدريجي وتحسن قدراتهم في التعامل مع ظروف اللعب المختلفة، مشيرا الى ان جميع المشاركين هم أبطال وسيكون لهم مستقبل منظور، في حال المحافظة على التدريبات والالتزام بالتعليمات.

وأقيم على هامش البطولة مسابقة تنشيطية للاعبين الكبار، وهي من البطولات الجديدة على اجندة الاتحاد، ومن المتوقع ان تكون بشكل منتظم ويهدف الاتحاد من خلالها الى وضع جميع لاعبي ومحبي الجولف في الأردن ومن جميع الجنسيات في أجواء تنافسية بشكل منتظم

وقدمت اسرة نادي وآحة آيلة للجولف (الشريك الاستراتيجي للاتحاد) جميع امكانياتها الفنية واللوجستية لانجاح برنامج الدوري والبطولة التنشيطية ووضع اللاعبون في أجواء مماثلة لاكبر البطولات

وأدار لقاءات البطولة الحكام: شادي جبجي ومجد نجادا ويوسف قطاطشة وسط مشاركة فعالة من لاعبي منتخب الامن العام اسد الرواشدة، محمد هاني وانس العمريين والذين يبذلون جهودا واضحة في تدريب ومرافقة اللاعبين الصغار.