حملات أمنية على العمالة الوافدة اعتبارا من الخميس المقبل

** الأمن العام يدعو اصحاب العمل والوافدين للمسارعة بتصويب أوضاعهم خلال فترة السماح



عمان- الغد- أعلنت مديرية الامن العام ان المديرية وبالتعاون والتنسيق مع وزارتي الداخلية والعمل ستنفذ حملات امنية وتفتيشية مكثفة وفي مختلف مناطق المملكة لضبط العمالة الوافدة غير القانونية ابتداءً من انتهاء الفترة التي أُعطيت لهم من قبل مجلس الوزراء لتصويب اوضاعهم من تاريخ (4/7/2021) ولغاية (2/9/2021)م .

وشددت على جميع الاخوة الوافدين واصحاب العمل استكمال كافة اجراءات تصويب الاوضاع القانونية قبل انتهاء الفترة الممنوحة لهم بتاريخ (2/9/2021) تجنباً لاتخاذ اجراءات التسفير والابعاد والتي ستُنفذ بحق كل مخالف يتم ضبطه من العمالة الوافدة غير القانونية.