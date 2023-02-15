حملات أمنيّة على مروجي وتجار مخدرات في العقبة والبادية الشمالية والوسطى

قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ العاملين في ادارة مكافحة المخدرات نفذوا عدداً من الحملات الأمنية على مطلوبين ومروجين وتجار للمخدرات في العقبة والبادية الشمالية والوسطى .

وأكّد أنّه في محافظة العقبة أُلقي القبض خلال الحملة الأمنية على أربعة أشخاص من مروجي وتجار المخدرات ضُبط بحوزة أحدهم كفان من الحشيش وسلاح ناري، فيما ضبط بمنزل مروجين آخرين 1000 حبة مخدرة وسلاح ناري وبعد إلقاء القبض على المروج الرابع ضُبط بحوزته 2000 حبة مخدرة وكمية من الحشيش المخدرة.

كما ونُفذت في عدد من مناطق البادية الشمالية حملات أمنية مشتركة ضبط خلالها ستة أشخاص، منهم مطلوبون ومروجون وتجار للمخدرات وضُبطت بحوزتهم كميات متفرقة من المواد المخدرة المُعدة للبيع .

وأتبع الناطق الإعلامي أنّه وضمن اختصاص البادية الوسطى جرت مداهمة مواقع عدد من مروجي وتجار المخدرات، وأُلقي القبض على سبعة أشخاص من المطلوبين بقضايا مخدرات ومروجين وضُبط بحوزة أحدهم كميات من مادتي الكوكايين والكريستال المخدرة.