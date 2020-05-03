حملات رقابية مكثفة على الأسواق في جرش

جرش- نفذت لجنة السلامة العامة بمحافظة جرش بالتعاون مع فرق الرقابة والجهات المعنية جولات رقابية ميدانية على الاسواق والمحال التجارية للتأكد من سلامة المواد الغذائية والتموينية خلال شهر رمضان.

وقال محافظ جرش رئيس اللجنة عاطف العباد، إن اللجنة تواصل حملاتها الرقابية المكثفة على الاسواق والمحال التجارية للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية والتعقيم والسقوف السعرية للأسعار حفاظا على سلامة المواطنين والتسهيل عليهم.

واشار الى ان الاسواق شهدت منذ اليوم الاول من شهر رمضان الفضيل نشاطا ملموسا رغم محدودية الساعات المسموح للمواطنين التسوق فيها، مبينا ان كافة المواد الغذائية والتموينية والسلع متوفرة.

من جهته، اكد مدير صناعة جرش حكم الدويري، أن كوارد المديرية تكثف حملاتها الرقابية الميدانية على الاسواق منذ بداية شهر رمضان، حيث تم تشكيل فرق خاصة للرقابة على الاسعار، مبينا ان هذه الفرق تعمل على مدار الساعة للتأكد من جودة المواد المعروضة وصلاحيتها ومدى الالتزام بشروط الصحة والسلامة العامة وخاصة بعد تخفيف إجراءات الحظر والاقبال الملحوظ من قبل المواطنين.(بترا)