حملات رقابية مكثفة على المنشآت المصرح لها بالعمل غدا

عمان – قال وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري أن سيتم اعتبارا من يوم غد الأربعاء تنفيذ حملات رقابية مكثفة على المحلات التجارية والمنشآت المصرح لها بالعمل للتأكد من التزامها باجراءات السلامة العامة والوقاية الصحية والتشريعات الناظمة لعملها .

وأضاف د. الحموري في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء أن لجانا متخصصة تضم ممثلين عن وزارتي الصناعة والتجارة والتموين والعمل وأمانة عمان والمؤسسة العامة للغذاء والدواء ستقوم اعتبارا من العاشرة من صباح الغد بحولات رقابية على المحلات التجارية والمنشآت المصرح لها بالعمل اضافة الى لجان مماثلة في المحافظات وذلك للوقوف على مدى تطبيق متطلبات السلامة العامة والوقاية الصحية والواردة في الأدلة المعدة لذلك .

وقال أنه سيتم مخالفة و اغلاق أي منشأة لا تلتزم باجراءت السلامة العامة المطلوبة ومن ذلك عمليات التباعد الجسدي واستخدام مستلزمات الوقاية وغيرها مؤكدأ أهمية تطبيق متطلبات السلامة العامة وخاصة مع عودة عدد كبير من القطاعات للعمل بشكل تدريجي .

وقد ترأس د. الحموري اجتماعا اليوم مع ممثلين عن الجهات التي ستشارك في جولات التفتيش ومناقشة آليات التحقق من تطبيق معايير السلامة والصحة العامة.