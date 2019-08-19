حملة أضاحي “جمعية المركز الإسلامي” توزع 11 ألف أضحية

عمان- اختتمت جمعية المركز الإسلامي الخيرية حملة الأضاحي التاسعة عشرة للعام الحالي، كاشفة عن نتائج كبيرة حققتها على المستويين الاجتماعي والاقتصادي؛ حيث أعلن رئيس الجمعية الدكتور جميل الدهيسات أن الحملة وزعت “11” ألف أضحية بين داخلية وخارجية وحصص أضاح متبرع بها من قبل مواطنين، مشيرا إلى أن هذا العدد من الأضاحي استهدفت به الجمعية أكثر من 250 ألف فرد من الأسر التي شملتها الحملة موزعة بين الأضاحي الداخلية التي تجاوزت 6 آلاف أضحية والخارجية التي قاربت الـ2000 أضحية والتي سيتم توزيعها بعد شهر ونصف حال وصولها من الخارج، والباقي عبارة عن أضاح متبرع بها على شكل هبات وصدقات. ولفت الدهيسات إلى أن الحملة في موسمها هذا العام، اهتمت بالشرائح المجتمعية الأكثر حاجة من أيتام وفقراء، بالإضافة إلى حصة مناسبة للاجئين السوريين المحتاجين، مشيرا إلى توسيع المساحة الجغرافية التي شملتها الحملة من خلال 65 مركزا للجمعية منتشرة في كل محافظات المملكة تقدم خدمات دعم وإسناد مجتمعي.