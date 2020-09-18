حملة أمنية على الاستراحات الشعبية والمسابح بمنطقة المخيبا في إربد

احمد التميمي

اربد – نفذت الأجهزة الأمنية حملة على الاستراحات الشعبية والمسابح في منطقة المخيبا بلواء بني كنانة باربد، بعد مخالفتهم امر الدفاع رقم 16 بوجود تجمعات تزيد عن 20 شخص وعدم حصولهم على تراخيص وتقديم خدمة الطعام داخل الاستراحات دون ترخيص

ووفق مصدر امني ان حملة امنية نقذت مساء الجمعة بناء على شكاوي وضبطت العديد من المخالفات داخل المسبح منها وجود تجمعات، مما تتطلب اغلاق تلك المسابح المخالفة.

واشار المصدر الى انه سيتم المخالفين الى المدعي العام وبعدها تحويلهم الى الحاكم الاداري لاتخاذ الاجراء الاداري بحقهم.