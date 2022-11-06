حملة أمنية واسعة على تهريب المشتقات النفطية في مدن العراق

ضبط جهاز الأمن الوطني العراقي في محافظة ديالى بالعراق 4 عربات تحمل 129 ألف لتر من المشتقات النفطية كانت معدّة للتهريب، وألقى القبض على سائقيها.

وتمكنت مفارز الأمن الوطني العراقي في محافظة صلاح الدين من ضبط ساحة خزن غير أصولية في قضاء الدجيل بداخلها 5 شاحنات و5 صهاريج تحتوي على 50 ألف لتر من مادة زيت الغاز، وتم إلقاء القبض على صاحب الساحة.

وفي بغداد ضبطت قوة من الجهاز الأمني وكراً لتهريب المشتقات النفطية شرقي العاصمة، في مداهمة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتم خلالها مصادرة عربتين وخزانين، بالإضافة إلى 3 مضخات وقود إحداها تحتوي على عداد تفريغ. كما وتم ضبط عربة تحمل 36 ألف لتر كانت معدة للتهريب في منطقة النهروان. وكالات