حملة إنسانية لرابطة لاعبات التنس لدعم المستشفيات والمدارس

مدن – أطلقت رابطة لاعبات التنس المحترفات حملة إنسانية لمكافحة جائحة كوفيد-19 تحت عنوان “WTA 4 Love”، لدعم المؤسسات المحتاجة من المستشفيات وحتى المدارس

WTA Charities announced the launch of WTA 4 Love, a humanitarian campaign aimed at supporting local communities that have been affected by the coronavirus. Read more –> https://t.co/vTpi8BFFxm pic.twitter.com/XzurU7aR6O — wta (@WTA) April 10, 2020

وسيجري تقديم الدعم في شكل تبرعات بالمعدات واللوازم الطبية، مما يساعد المدارس التي تفتقر إلى الموارد لدعم تمكين الشباب وتعلمهم، والتوجيه بشأن مبادرات الصحة والرخاء، وكذلك زيادة الوعي العام بكيفية الحفاظ على السلامة أثناء انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكانت المبادرة الأولى لحملة “WTA 4 Love” هي التبرع بخمسة آلاف قناع للعاملين في الخطوط الأمامية في معركة الكفاح ضد الوباء و20 ألف وجبة طعام في منطقة خليج تامبا (ولاية فلوريدا الأمريكية).

وفي لندن، حيث يوجد المكتب الأوروبي للرابطة، تم تقديم أكثر من أربعة آلاف وجبة للعاملين بالصحة وللأطفال والأسر.

كما سيجري تدشين برنامج “Come Play” لتنفيذ النشاط البدني في المنازل، بمساعدة اللاعبين الرئيسيين على ساحة التنس العالمية. -(إفي)