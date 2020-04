حملة إنسانية لرابطة لاعبات التنس لدعم المستشفيات والمدارس

مدن – أطلقت رابطة لاعبات التنس المحترفات حملة إنسانية لمكافحة جائحة كوفيد-19 تحت عنوان “WTA 4 Love”، لدعم المؤسسات المحتاجة من المستشفيات وحتى المدارس

WTA Charities announced the launch of WTA 4 Love, a humanitarian campaign aimed at supporting local communities that have been affected by the coronavirus.

Read more –> https://t.co/vTpi8BFFxm pic.twitter.com/XzurU7aR6O

— wta (@WTA) April 10, 2020