حملة “ابني”: تحويل تحديات ذوي الإعاقة إلى فرص إيجابية

ديمة محبوبة

عمان– تخرج مصطفى دنو من مساق التنظيم، وقيادة العمل الجماعي للتغيير لعام 2019، الذي تقدمه مؤسسة “أهل” كل عام عبر الإنترنت للقياديين والقياديات العرب، وفور تخرّجه شكل مع أنس ، فريقا قياديا لحملة “ابني”.

وضم الفريق القيادي في البدايات، كلا من، رامي زلوم، وإسراء صلاح، وداود ونور الديسي، وفاتن مرعشلي، وروان بركات، الذين التحقوا من ناحيتهم بمساق التنظيم المجتمعي والقيادة ونقل المعرفة لفرقهم بالحملة.

ويقول مصطفى “أثناء دراستي للتنظيم المجتمعي، استثارتني فكرة بناء قوة الناس، ورأيت فيها الفرق بين ما يمكنني أن أحققه، وبين ما نستطيع أن نحققه معاً، إذ نؤمن بالحملة بالقيادة التشاركية، وبناء قوتنا الجماعية، والعمل بنهج تنظيم مجتمعي حقوقي استراتيجي، وهنا جاء دور مؤسسة “أهل”، لتمكيننا استراتيجياً، وبنيوياً، وتحقيق هدف الحملة وتعزيز فعالية جهد أهل القضية”.

وتتميز حملة “ابني” بقيادة، أهالي أطفال، وأشخاص من ذوي الإعاقة، أرهقهم عدم توفّر خدمات تأهيليّة صحيّة بالمراكز الصحية الحكوميّة، وهذه الخدمات تعد ضرورة صحيّة مهمّة وأساسيّة لهم بالإضافة لكونها مكلفة ماديّاً، ومن غير توفرّها يسوء الوضع الصحيّ للشخص، مما يؤدّي لحرمانه من ممارسة الحياة والمشاركة الفعّالة فيها. وتؤكد مسؤولة الإعلام والتواصل في مؤسسة “أهل” ديمة شاهين، أن أعضاء الحملة عملوا بمنهجية واستراتيجيات منظمة، فلم يقدموا مشكلة بلا حلول، حتى أنهم درسوا ميزانية شاملة، لمعرفة تكلفة هذه المراكز الصحية على وزارة الصحة، إذ بعد إقرار هذه المراكز والبدء ببناء أول مركز صحي، تبين تأثير هذا القرار على أعضاء الحملة مع أبنائهم وبناتهم من ذوي الإعاقة.

وتقول القيادية في الحملة عن شعورها تجاه تحقيق هدف حملتهم، نور الديسي، “أشعر بأننا بدأنا العمل الفعلي بالحملة، الآن فقط!”.

“الحملات تأتي نتائجها عندما يدافع عنها أهل القضية”، بحسب مديرة قسم تمكين الحملات في مؤسسة “أهل” ريم مناع، مبينة أن “أهل” تعمل على تمكين من يسعون للتغيير، وتنظيم قوتهم وقيادتهم، وتحقيق العدالة في قضاياهم باستخدام نهج التنظيم المجتمعي من خلال مرافقة مشوار عملهم الجماعي. وتشير، إلى أن اهتمام “أهل” بحملة “ابني”، جاء بعد تعرفهم على قائد الحملة مصطفى دنو، وابنه عبد الوهاب المصاب بالتوحد، إذ اشترك بمساق للمؤسسة يؤخذ عبر الانترنت للحديث عن الحملة حتى وإن كانت ما تزال فكرة في طور التأهيل.

وبعد الحديث مع مصطفى عن أهمية وجود مراكز حكومية صحية تستطيع أن تتعامل مع الأطفال والمراجعين ذوي الاعاقة، وأهمية إنشاء هذه المراكز في جميع أنحاء المملكة، جاء دور “أهل” بعد أن كوّن دنو فريقا مكونا من 8 أشخاص كنواة لهذه الحملة.

وتؤكد مناع أن مؤسسة “أهل” تفخر اليوم بحملة “ابني” التي حققت هدف حملتها الأول بالحصول على إعلان وزارة الصحة التزامها بتأهيل 12 مركزاً صحياً، تقدم خدمات تأهيلية للأشخاص ذوي الإعاقة في الأردن قبل نهاية العام 2022 وتأهيل واحد من هذه المراكز قبل نهاية هذا العام.

وترى أن هذا الإنجاز له أهمية كبيرة إذ “أحدث تغييرا بنيويا بفضل قيادة أهل القضية، وخوض الكثير من التجارب والمراحل حتى أوصلوا صوتهم وجلسوا مع وزير الصحة الأسبق والوزير الحالي د. فراس هواري، الذي أمر بتنفيذ هذه المراكز بعد عدة استراتيجيات نفذها أصحاب القضية، فالتزمت الوزارة بتخصيص ميزانية لتأكيد مسؤوليتها، والبدء حالا في تأهيل المركز الصحي الأوّل”.

وتضيف مناع تأتي أهمية هذا النجاح على عدة مستويات فهو نجاح لحملة ترافقها مؤسسة “أهل” منذ بداياتها، إذ تمكن منسقو ومنسقات فرق الحملة بتيسير عدة لقاءات. وتشرح “كانت بداية الحملة بورشة تشكيل نواة الفريق المؤسس في آب 2020 والتي نفّذتها مؤسسة “أهل” كجزء من مرافقة حملة ابني وكان عددهم حينها لا يتجاوز الـ8 قياديات وقياديين، رجالاً ونساءً، من أهل القضية، منهم أهل لأطفال ذوي الإعاقة، ومنهم أشخاص ذوو إعاقة، وتوسعت الحملة خلال سنتها الأولى لتحشد وتنظّم 42 قياديا وقيادية من أهل القضية في فرق بنيوية إستراتيجية. وخلال سنتين وبقيادة 50 منظّما ومنظّمة معا، تم تحريك وتفعيل ما يقارب 13 ألفا من أهل القضيّة في ثلاثة تكتيكات مهمة أسهمت بإيصال القضية لأصحاب القرار في وزارة الصحة. لم يكن المسار سهلاً عليهم، وكباقي حملات ومشاريع التغيير، مرّوا بالعديد من التحديّات، إضافة للظروف الصحيّة والاقتصادية والسياسية التي مر بها العالم في العامين الماضين وما يزال يمر بها الآن، وشعروا بالحماس بعد تنظيم تكتيكات كثيفة لإيصال هذه الحملات لأصحاب القرار.

يذكر أن مؤسسة “أهل” تأسست في 2011 وتركز عملها في مرافقة وتمكين حملات في الأردن وفلسطين ولبنان. وتقدم مساقاتها التعلمية والورشات القيادية والتنظيمية بالوطن العربي و”عبر الإنترنت”.