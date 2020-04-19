حملة استقصاء وبائي في عدة مناطق بمحافظة معان غدا

معان – قال مدير مديرية الشؤون الصحية بمحافظة، معان الدكتور أمجد أبو درويش، إنه سيتم البدء بحملة استقصاء وبائي يوم غد الاثنين في مناطق الشوبك والبادية الجنوبية للتأكد من خلو تلك المناطق من وباء فيروس كورونا المستجد.

وأضاف الدكتور أبو درويش، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الأحد، أن المديرية شكلت فرقا طبية لأخذ مسحات عشوائية من سكان ألوية وأقضية محافظة معان وعلى مدار ثلاثة أيام، مشيرا إلى أنه سيتم أخذ 350 عينة عشوائية للتأكد من خلو تلك المناطق من أية إصابات بفيروس كورونا.

وبين أنه، وبالتعاون مع بلديات المحافظة، سيتم استهداف تجار المواد الغذائية وبائعي الخضار وكوادر الدفاع المدني والكوادر الطبية العاملة في المرافق الصحية والتي تكون في العادة أكثر عرضة للإصابة في حال حصلت مخالطات مع أي مصابين محتملين، مؤكدا أنه لم تسجل أية إصابة بفيروس كورونا في معان وباديتها لغاية اليوم.

وأكد أن الأوضاع في معان والمناطق المحيطة في المحافظة مطمئنة للغاية، وأن نتائج الفحوصات السابقة جاءت سلبية بالكامل، مقترحا في حال ثبوت سلبية نتائج العينات العشوائية التي سيتم فحصها خلال الأسبوع الحالي؛ أن تقوم الحكومة بتخفيف بعض القيود القائمة على بعض الأنشطة الاقتصادية في محافظة معان.

–(بترا)