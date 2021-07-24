حملة “الأمانة” الترويجية لـ”الباص السريع” تفتح شهية التعليق على “فيسبوك”

مؤيد أبو صبيح

عمان – أثارت الحملة الإعلانية التي دشنتها أمانة عمان الكبرى مؤخرا بالتزامن مع حملة “تجريب مسار الباص سريع التردد” جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” من خلال ردود فعل أطلقها معلقون، فيما اعتبرت مصادر في “الأمانة” أن الحملة تستهدف جذب أنظار المواطنين للمشروع عقب سنوات طويلة من الجدل حول المشروع.

فقد رأى معلقون أن اليافطات التي وضعت في الشارع على طول المسار “لا تعبر عن هدف الباص سريع التردد الذي تأخر كثيرا”، فيما رأى آخرون أنها “جاءت بالتزامن مع الوعود التي أطلقتها الأمانة خلال السنوات الأخيرة فيما يختص بالبنية التحتية للمشروع”.

وفي ردها على الجدل الذي ثار حول ” الدعاية” قالت الأمانة إنه “طبيعي ويأتي في سياق الترويج للمشروع ويعكس الآثار الإيجابية التي سيلمسها المواطنون بعد تشغيله”.

وأعلنت الأمانة سابقا عن انجاز 99 % من المشروع داخل عمان، بعد أن طرحت 13 عطاء، فيما اكدت وزارة الاشغال في تصريحات صحفية سابقة ان نسبة الانجاز في المشروع في محافظتي عمان والزرقاء وصلت الى 53 %.

ويشتمل المشروع على 13 مشروعا فرعيا، اشتملت على مسارات بأطوال متنوعة وجسور رئيسة وأنفاق، وسيتم تشغيل الباص السريع تجريبيا من خلال 24 حافلة تعود ملكيتها لباص عمان، و150 حافلة أخرى من المفترض أن تعمل ضمن المشروع لدى اكتماله.

وكانت “الأمانة” أعلنت عن ثلاثة وعود على مدى ثلاث سنوات متتالية بإنهاء البنية التحتية للمشروع.

و “الباص السريع” هو أول نظام نقل سريع لمدينة عمّان وهو نظام نقل مرن ومتكامل يوفّر خدمة سريعة وآمنة وذات اعتمادية عالية، ويعتمد على حافلات ذات سعة كبيرة تسير على مسارب مخصّصة وتقدم مستوى عاليا من الخدمات بترددات تصل إلى 3 دقائق، كما يشمل النظام أيضاً محطات حديثة متكاملة ويشكّل جزءاً من شبكة نقل عام متكاملة وهرمية.

يشار إلى أن المشروع ممول بالكامل من الوكالة الفرنسية للإنماء بقيمة 117 مليون دينار أردني.

على صعيد متصل شرعت “الأمانة” بتدريب سائقين للعمل على مسار الباص بشارع الملكة رانيا العبدالله في مسعى منها للوقوف على كافة التفاصيل قبل “التشغيل التجريبي”.

وعقد أمين عمان يوسف الشواربة أمس اجتماعا مع المديرين المعنيين بالمشروع “من أجل وضع النقاط على الحروف”، موعزا بتجهيز محطة ركاب صويلح التي ستكون محطة استقبال للركاب فضلا عن تشغيل المصاعد الكهربائية على شارع الجامعة والتأكد من باقي حزم المسار، بحسب ما أبلغت به مصادر مطلعة في الأمانة “الغد”.

وسينطلق المسار “التجريبي” من محطة صويلح نحو جسر المدينة الرياضية مرورا بشارع الشريف ناصر بن جميل ثم إشارات الرابية وتقاطع وادي صقرة وصولا للدوار الخامس ووادي عبدون ثم محطة المتحف في منطقة رأس العين، وسيتم خلال الأيام المقبلة الإعلان عن طرح عطاء لمشغل دولي للباص سريع التردد.

وكان من المفترض أن يتم تشغيل الباص تجريبيا نهاية شهر حزيران (يونيو) الماضي بحسب تصريحات سابقة لمسؤولي الأمانة لكن “التشغيل لم يتم دون ذكر اسباب”.