حملة التقسيط اليومي من “إم جي” لطلبة التوجيهي والجامعات بالتعاون مع بنك الاتحاد

حرصاً من “الشركة المعاصرة لتزويد المعدات” لمواكبة احتياجات جميع الفئات العمرية، أطلقت إم جي بالتعاون مع بنك الاتحاد حملة التقسيط اليومي ، لتمويل شراء سيارات إم جي لطلبة الثانوية العامة والجامعات بأقساط ميسرة لمشاركتهم فرحتهم بالنجاح.

وتقدم الحملة الحصرية مع بنك الإتحاد فرصة لتمويل شراء أي من سيارات العلامة التجارية إم جي منها MG 5 أو MG ZS التي تتناسب مع احتياجات الطلاب، بدفعة أولى 20% ومدة سداد تصل الى7 سنوات على هوية الأحوال المدنية والهوية الجامعية فقط، وبقسط يومي يترواح بين 5.5 دينار الى 7.70 دينار، ليتسنى لطلبة الثانوية العامة والجامعات الفرصه لاقتناء سيارة أحلامهم بسهولة ويسر.

ولتميّز إم جي عملائها، تُقدّم كفالة مصنعية لمدة 6 سنوات أو 200 ألف كم أيهما أسبق مع كل سيارة، بالإضافة لهدايا قيّمة تشمل لاب توب وقسيمة بقيمة 500 دينار.

من جانبه قال المهندس محمد شاهين مدير عام المعاصرة “نهنئ طلاب الثانوية العامة وطلاب الجامعات نجاحهم وانطلاقهم في حياتهم الجامعية نحو مستقبل زاهر، و نقدم عروضاً مميزة لهم للإنطلاق إلى أقصى حد بأفضل الشروط الممكنة، وقد صممنا هذا العرض المميز مع شركائنا بنك الاتحاد لتكون تجربة شراء سيارة إم جي فريدة من نوعها ضمن معاملة بنكية مميزة “.