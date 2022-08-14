“حملة المخدرات” تقبض على 28 شخصا وتضبط 23 مركبة وسلاحا

القوةالأمنية تواصل عملها وضبط أسلحة ومركبات ومواد مخدرة، وإلقاء القبض على 28 مشتبها به.

أكدت مديرية الأمن العام مواصلتها لعملياتها النوعية ضد تجار المخدرات ومروجيها بقوة وفي كافة المواقع.

وبينت أن القوة الأمنية العاملة في البادية الشمالية الشرقية والتي بدأت عملها صباح اليوم، ألقت القبض ولغاية الآن على 28مشتبها به، وضبطت 23 مركبة ، و23 سلاحاً مختلفاً إضافة إلى كميات من المواد المخدرة، والذخائر.

وقال الناطق الإعلامي إن فرق تحقيق ومداهمة تواصل عملها في المنطقة، ضمن عمليات بحث وتفتيش مكثفة لضبط المشتبه بتورطهم في قضايا المخدرات أو ما يمنع القانون حيازته، وبسط سيادة القانون.

ولفت أن القوة الأمنية عالية الجاهزية التي بدأت عملها منذ صباح اليوم، تواصل عملها، وأن مديرية الأمن العام مستمرة في عملها المكثف لحماية المجتمع وحفظ أمنه وسلامته من تجار المخدرات ومروجيها وكل من تسول له نفسه تهديد أمن المواطنين.