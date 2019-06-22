حملة بمناسبة يوم اللاجئ العالمي في مخيم الأزرق

الغد- نظم معهد العناية بصحة الأسرة، مؤسسة الملك الحسين، حملة بمناسبة يوم اللاجيء العالمي، في مخيم الأزرق للاجئين السوريين، بالتعاون من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

ونظم فريق المعهد القائم على الحملة نشاطات مختلفة، ركزت على كيفية دمج الأطفال ذوي الإعاقة مع أقرانهم والأهالي.

وتضمنت نشاطات المعهد خلال الحملة جداريات وشخصيات كرتونية وصناعة دمى ورسم على الوجه، إضافة إلى عراضة سورية وتوزيع هدايا على الأطفال.

وينطلق المعهد من رسالة إنسانية إلى تنظيم سلسلة طويلة من الحملات الطبية والصحية المجانية على مدار العام، من خلال مراكزه المنتشرة في العاصمة عمّان والمحافظات ومخيمات اللاجئين.

ومعهد العناية بصحة الأسرة حاصل على شهادة اعتماد مجلس اعتماد المؤسسات الصحية (HCAC)، بعد تحقيق جميع المعايير الدقيقة لاعتماد مؤسسات الرعاية الصحية الأولية وتنظيم الأسرة.

ويقدم رعاية صحية شاملة للأسرة، وتدريبًا للمتخصصين في الرعاية الصحية الأسرية، وحماية الأطفال، وخدمات ضحايا التعذيب وإعادة تأهيل الناجين من العنف، ويتعامل عبر خبرائه المختصين مع مئات الحالات التي تأتي من دول مجاورة عايشت أزمات.

ويعقد المعهد سنويًا أكثر من 700 دورة في مجالات مختلفة، منها دورات تدريبية قصيرة، وأخرى مختصة تمنح دبلومات تدريبية مصادق عليها من وزارة التعليم العالي.