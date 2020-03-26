حملة تبرعات من نجوم الكرة لمواجهة خطر كورونا في أوروبا

أبوظبي – بعد أن شارك نجوم الكرة العالميون في حملة” تلك المباراة سنخوضها من المنزل” لحث الجماهير على البقاء بالبيوت وعدم الخروج من أجل الحد من فيروس كورونا المستجد ” كوفيد 19″، يواصل هؤلاء النجوم حرصهم على التواجد في قلب الأزمة من خلال تكثيف جهودهم حتى يكونوا في الطليعة ضمن خطوط المواجهة الأولى للحد من هذا المرض في بلادهم خصوصا إسبانيا وإيطاليا.

ويتسابق النجوم للتبرع بالأموال مع دخول الأزمة مرحلة متقدمة تهدد حياة الناس من أجل دعم المؤسسات الصحية لعلاج المرضى، وتوفير الخدمات العلاجية بالجودة المناسبة لإنقاذ أرواح الأبرياء.

و تحت شعار” هذه المباراة سنفوز بها جميعا” .. قام سيرجيو راموس قائد وقلب دفاع فريق ريال مدريد بنشر تغريدة على حسابه الشخصي “تويتر” لدعم الحملة التي أطلقتها منظمة الأمم المتحدة للطفولة ” يونيسيف ” لتوفير الكمامات والقفازات للعاملين في القطاع الصحي.

Más información y donaciones 👉 https://t.co/4PwbGH7Wrt — Sergio Ramos (@SergioRamos) March 25, 2020

و قال : ” هذه المباراة سنفوز بها جميعا.. انضم إلى حملة اليونيسيف للحصول على مزيد من الاختبارات والقفازات والكمامات للعاملين في مجال الصحة، والتي أثمرت توفير 400 ألف كمامة و100 ألف جهاز كشف، و1000 جهاز حماية لدعم جهود الحكومة “.

وكشفت تقارير صحفية إسبانية، عن قيام النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة، بالتبرع بمبلغ مليون يورو لصالح مستشفى “Clínic” في برشلونة، وسيذهب جزء من مبلغ التبرع إلى مركز طبي آخر في الأرجنتين.

كما قام المدرب الشهير بيب جوارديولا المدير الفني لمانشيستر سيتي بالتبرع بمليون يورو خلال تواجده بمنزله في مدينة برشلونة الأيام الأخيرة حيث تواصل مع المحامين من أجل اختيار أفضل طريقة للتبرع، ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية فإن أموال جوارديولا ستذهب لحملة كلية الطب في برشلونة، ومؤسسة انخيل سوليير دانييل لشراء معدات وأدوات وقائية للأطقم الطبية في المستشفيات.

وأوضحت الكلية الطبية في جامعة برشلونة من جانبها أن تبرع جوارديولا سوف يستغل أيضا لشراء معدات طبية تفتقد إليها المراكز الطبية في كتالونيا.. مشيرة إلى أن المبلغ سيتم استخدامه أيضا لتوفير أجهزة تنفس لمعالجة المصابين بـ “كوفيد-19″، ووسائل حماية مثل الملابس الخاصة والأقنعة الطبية الواقية للعاملين في المجال الصحي.

Remember in 2018 when Pep Guardiola was filmed pacing around the away dressing room at Goodison Park? 🔴

pic.twitter.com/dY7jYuec7M — Anfield Watch (@AnfieldWatch) March 25, 2020

من جهته، كشف مستشفى العيادة الطبية في برشلونة أنه تلقى تبرعا ماليا من نجم برشلونة الشهير ليونيل ميسي لدعم جهود مكافحة الوباء، وكتبت إدارة المستشفى عبر حسابه على “تويتر” “شكرا ليو.. على دعمك والتزامك”.

و أكدت إيزابيل دياز أيوسو عمدة مدينة مدريد أن نادي ريال مدريد، قدم تبرعا ماليا كبيرا من أجل مكافحة المرض وكتبت على حسابها الشخصي “شكرا لـ ريال مدريد على مساهمته المهمة لمساعدتنا على انقاذ الاراواح”.

وأضافت:” رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز قدم تبرعا كبيرا في الشؤون الصحية.. و لم يتم الكشف عن التفاصيل الخاصة بالتبرعات التي قدمها لمدينة مدريد .. لكن صحيفة /ماركا/ الإسبانية ذكرت أن ريال مدريد تبرع بمبلغ كبير من أجل شراء إمدادات طبية إضافية.

كان ” نادي أرسنال الإنجليزي ” قد أعلن أمس أيضا أنه سيتبرع بمبلغ مالي كبير للجمعيات الخيرية في لندن .. كما أعلن أمس “الثلاثاء” عن تبرعه مبلغ مالي كبير، للجمعيات الخيرية في لندن.

من ناحيته قرر سيلفو بيرلسكوني مالك نادي ميلان السابق التبرع ب 10 ملايين يورو لبناء أجنحة للعناية المركزة بمستشفيات ميلانو بمنطقة لومباردي، وغيرها من المستشفيات المحتاجة.

و أطلق فرانشيسكو ايسكو لاعب خط وسط ريال مدريد حملة تبرعات أخرى و ذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن الإسباني إيسكو وزوجته الممثلة سارة سالامو، أطلقا حملة تبرعات لشراء المستلزمات الطبية التي تحتاجها المستشفيات لمواجهة الفيروس.

وأوضحت الصحيفة أن الحملة هدفها شراء أدوات طبية بقيمة 500 ألف يورو، يتم تزويد المستشفيات والمراكز الصحية بها.

و غرد ايسكو على حسابه الشخصي تويتر وقال: “نحن بحاجة إلى دعمكم للمساعدة والإسهام بما يمكن من قبل كل واحد منا نريد مساعدة المرضى والأطباء، وكادر التمريض، إنهم يخاطرون بحياتهم من أجلنا، ساعدونا على تقديم الدعم، بإمكاننا إنقاذ الأرواح”. (وكالات)