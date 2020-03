حملة تبرعات من نجوم الكرة لمواجهة خطر كورونا في أوروبا

أبوظبي – بعد أن شارك نجوم الكرة العالميون في حملة” تلك المباراة سنخوضها من المنزل” لحث الجماهير على البقاء بالبيوت وعدم الخروج من أجل الحد من فيروس كورونا المستجد ” كوفيد 19″، يواصل هؤلاء النجوم حرصهم على التواجد في قلب الأزمة من خلال تكثيف جهودهم حتى يكونوا في الطليعة ضمن خطوط المواجهة الأولى للحد من هذا المرض في بلادهم خصوصا إسبانيا وإيطاليا.

ويتسابق النجوم للتبرع بالأموال مع دخول الأزمة مرحلة متقدمة تهدد حياة الناس من أجل دعم المؤسسات الصحية لعلاج المرضى، وتوفير الخدمات العلاجية بالجودة المناسبة لإنقاذ أرواح الأبرياء.

و تحت شعار” هذه المباراة سنفوز بها جميعا” .. قام سيرجيو راموس قائد وقلب دفاع فريق ريال مدريد بنشر تغريدة على حسابه الشخصي “تويتر” لدعم الحملة التي أطلقتها منظمة الأمم المتحدة للطفولة ” يونيسيف ” لتوفير الكمامات والقفازات للعاملين في القطاع الصحي.

و قال : ” هذه المباراة سنفوز بها جميعا.. انضم إلى حملة اليونيسيف للحصول على مزيد من الاختبارات والقفازات والكمامات للعاملين في مجال الصحة، والتي أثمرت توفير 400 ألف كمامة و100 ألف جهاز كشف، و1000 جهاز حماية لدعم جهود الحكومة “.

وكشفت تقارير صحفية إسبانية، عن قيام النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة، بالتبرع بمبلغ مليون يورو لصالح مستشفى “Clínic” في برشلونة، وسيذهب جزء من مبلغ التبرع إلى مركز طبي آخر في الأرجنتين.

كما قام المدرب الشهير بيب جوارديولا المدير الفني لمانشيستر سيتي بالتبرع بمليون يورو خلال تواجده بمنزله في مدينة برشلونة الأيام الأخيرة حيث تواصل مع المحامين من أجل اختيار أفضل طريقة للتبرع، ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية فإن أموال جوارديولا ستذهب لحملة كلية الطب في برشلونة، ومؤسسة انخيل سوليير دانييل لشراء معدات وأدوات وقائية للأطقم الطبية في المستشفيات.

وأوضحت الكلية الطبية في جامعة برشلونة من جانبها أن تبرع جوارديولا سوف يستغل أيضا لشراء معدات طبية تفتقد إليها المراكز الطبية في كتالونيا.. مشيرة إلى أن المبلغ سيتم استخدامه أيضا لتوفير أجهزة تنفس لمعالجة المصابين بـ “كوفيد-19″، ووسائل حماية مثل الملابس الخاصة والأقنعة الطبية الواقية للعاملين في المجال الصحي.

Remember in 2018 when Pep Guardiola was filmed pacing around the away dressing room at Goodison Park? 🔴

pic.twitter.com/dY7jYuec7M

— Anfield Watch (@AnfieldWatch) March 25, 2020