حملة تطعيم لكوادر “الخدمة المدنية”

عمان-الغد- أكد رئيس ديوان الخدمة المدينة سامح الناصر أن الديوان يسعى وضمن دوره المجتمعي لدعم الجهود والإنجازات التي حققتها الحكومة في التصدي لجائحة كورونا وإعادة فتح القطاعات الاقتصادية والحيوية ، وذلك خلال متابعته اليوم لحملة تطعيم موظفي ديوان الخدمة المدنية ضد فيروس كورونا، والتي نفذها الديوان بالتعاون مع المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات ووزارة الصحة.

وثمن الناصر جهود الكوادر الطبية التي تواجدت في مبنى الديوان لتقديم المطاعيم للموظفين، وكذلك إقبال الموظفين لتلقي اللقاح، وأشار إلى أن هذه المبادرة التي سعى إليها ديوان الخدمة المدنية تأتي ضمن الاجراءات الوقاية التي يتخذها الديوان للحفاظ على سلامة المواطنين مراجعي مكاتب خدمة الجمهور والموظفي .