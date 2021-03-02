حملة تطعيم متنقلة في “الزعتري” الأربعاء

عمان – الغد- ستباشر فرق التطعيم المتنقلة التابعة لوزارة الصحة غدا الأربعاء تنفيذ حملة التطعيم ضد كوفيد -19 في مخيم الزعتري ، بهدف وصول الكادر الطبي المتخصص للأشخاص غير القادرين على الذهاب لمراكز التطعيم لتلقي مطعوم كوفيد-19 في منازلهم من فئة كبار السن لأسباب مرضية من اللاجئين السوريين المسجلين على الرابط المخصص لتلقي مطعوم كوفيد-19 ، وهو كإجراء يهدف لضمان حصول هذه الفئات على مطعوم كوفيد-19 وتحقيق العدالة باعتبارهم ضمن الفئات ذات الاولوية القصوى ضمن المرحلة الأولى لحملة التطعيم ضد كوفيد-19 لجميع سكان المملكة الأردنية الهاشمية.