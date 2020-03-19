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حملة تعقيم في محيط مستشفى الجامعة الأردنية

منذ 51 دقيقة
مستشفى الجامعة

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عمان- الغد- نفّذت الجامعة الأردنية ممثلة بدائرة الخدمات المساندة حملة لتعقيم المحيط الخارجي لمستشفى الجامعة الأردنية باستخدام مطهرات ومعقمات آمنة من خلال آليات وكوادر الجامعة الأردنية، وتأتي هذه الحملة تماشياً مع الإجراءات الوقائية والاحترازية التي أطلقتها الحكومة لمواجهة فايروس كورونا المستجد.

وأكّد الدكتور عبد العزيز الزيادات بأنّ المستشفى اتخذ كافّة الإجراءات والاحتياطات اللازمة للتعامل مع هذا الفايروس، من خلال وضع خطط وتعليمات للتعامل معه حرصاً على سلامة مرضى ومراجعين ومرتادي المستشفى، مشيداً بالجهود التي تبذلها مختلف الجهات والقطاعات.

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