عمان – الغد – أطلقت مديرية الأمن العام بالتعاون مع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي حملة تعقيم لكافة المراكز الأمنية وفروع إدارة شرطة الأحداث في المملكة وذلك ضمن الجهود المبذولة لمواجهة فيروس كورونا.

وثمن قائد امن اقليم العاصمة العميد الركن حاتم المواجدة جهود المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي ومساهمتهم في تعزيز جهود مديرية الامن العام لمواجهة فيروس كورونا, مؤكداً بان المديرية مستمرة في تعزيز إجراءاتها بما يتوافق وأعلى المعايير الإصلاحية الدولية والتي تضمن حقوق الإنسان وسلامتهم من الأوبئة والأمراض المعدية ، وان العمل المشترك مع كافة المنظمات المحلية والدولية يسهم في رفع أداء الخدمة المقدمة للمواطن.

وأضاف العميد المواجدة بأن هذه الحملة جاءت انطلاقاً من حرص مديرية الأمن العام على تقديم الخدمة الأمنية المثلى لجميع فئات المجتمع لحماية المواطنين والمراجعين للمراكز الأمنية وفروع شرطة الأحداث من جائحة كورونا والتي هي من أولويات المديرية لتعزيز منظومة الأمن المجتمعي بكافة الطرق.

من جهتها قالت المديرة الإقليمية للمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا تغريد جبر إننا نسعى دائما من خلال أعمالنا الإصلاحية إلى الوقوف بجانب المؤسسات الخادمة للنهج الإصلاحي المجتمعي ، وأن جهاز الأمن العام من المؤسسات الوطنية التي تقدم خدمات شاملة للفئات التي تحتاج تلك الخدمة الاصلاحية من مراكز تأهيل وإصلاح ومراكز أمنية ورعاية الأحداث.

وأضافت تغريد جبر أن من ضمن أنشطة هذا المشروع دعم برامج إعادة تأهيل نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل من خلال برنامج تدريب مهني لنزلاء المراكز في المشاركة في صناعة ممرات التعقيم, ليكونوا جزءاً من الجهود الوطنية في مكافحة فيروس كورونا المستجد من خلال تصنيعهم لممرات التعقيم, مثمنةً الدور الهام والبارز الذي تقوم به مديرية الأمن العام في احترام حقوق الإنسان والتطوير المستمر لإستراتيجيتها الإصلاحية وفق أفضل المعايير الدولية المعنية بحقوق الإنسان والمحافظة على سلامته.

وحضر حفل إطلاق المشروع عدد من كبار ضباط الأمن العام ومندوب السفارة الهولندية في عمان.