حملة تعقيم وتطهير في شوارع وأحياء مدينة المفرق (صور)

المفرق- نفذت بلدية المفرق الكبرى، اليوم السبت، حملة تعقيم وتطهير لشوارع وأسواق واحياء مدينة المفرق.

وقال رئيس البلدية عامر الدغمي ان الحملة بدأت مساء امس وتستمر اليوم، وذلك في اطار التدابير الاحترازية القصوى لمواجهة فيروس كورونا.

وناشد الدغمي الأهالي البقاء فى المنازل والالتزام بالإجراءات الوقائية من أجل سلامتهم، وتجنب المصافحة باليد والتجمعات العشوائية عند شراء حوائجهم من اجل منع اي سبيل لانتقال العدوى بالفيروس، مشيرا إلى وجود الوعي لدى المواطن الاردني.-(بترا)

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