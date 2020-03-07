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حملة توعوية بفيروس كورونا في الجامعة الألمانية الأردنية

منذ 3 ساعات
جانب من حملة توعوية بفيروس كورونا في الألمانية الأردنية (من المصدر)

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عمان -قامت الجامعة الألمانية الأردنية وبناء على توجيهات من رئيس الجامعة الدكتورة منار فياض من خلال عمادة شؤون الطلبة وعيادة الجامعة وبالتعاون مع دائرة الخدمات العامة ، بتنظيم حملة توعية مكثفة لتعزيز الوعي بفيروس كورونا المنتشر عالميا، لضمان سلامة الطلبة والموظفين.
واشتملت الحملة التي نفذها فريق عيادة الجامعة على إعطاء محاضرات توعوية قصيرة لطلبة الجامعة وتوزيع البروشورات على طلبة الجامعة وموظفيها بالإضافة إلى تعليق المطويات التعريفية للوقاية من الفيروس في جميع مباني الجامعة.
كما قامت دائرة الخدمات العامة بتركيب مواد معقمة في جميع مداخل الجامعة، وتكليف شركة النظافة بجولات دورية ومكثفة للتأكد من النظافة في المرافق الصحية في مباني الجامعة واستخدام المطهرات اثناء القيام بأعمالهم داخل المرافق الصحية وتوزيع قفازات الايدي حفاظا على ادامة النظافة في جميع المرافق.
علاوة على ذلك قررت الدكتورة فياض تشكيل لجنة خاصة برئاسة عميد شؤون الطلبة بحيث تكون مهمة اللجنة اخذ التدابير اللازمة بالوضع الراهن لانتشار الفيروس، كما قررت استبدال بصمة الحضور بالأصبع ببصمة الوجه للموظفين حفاظا على سلامتهم.

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