حملة توعوية في مباراة توتنهام وتشيلسي

لندن – سيكون لقاء توتنهام هوتسبر وتشيلسي في الدوري الإنجليزي أول مباراة مهمة بدون انبعاثات من ثاني أكسيد الكربون للتوعية بخطورة التغير المناخي.

وتقام المباراة في 19 من الشهر الحالي بملعب توتنهام هوتسبر، وستحظى المبادرة بدعم من كل من شبكة (سكاي) التلفزيونية، التي تملك حقوق بث اللقاء، والحكومة البريطانية.

وبهدف الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، سيتم خفض الطاقة المستخدمة في إضاءة الملعب وكذلك وسائل النقل التي يستقلها الجمهور والفريقان للتوجه إلى الملعب. كما سيتم توفير أطعمة بالملعب ذاته.

وكان أول فريق يعتمد هذه الإجراءات هو الرائد فورست جرين روفرز الذي يلعب في دوري الدرجة الرابعة والذي قدم للمشجعين وجبات نباتية ويستخدم طاقة متجددة منذ أعوام.

يشار إلى أن توتنهام اختير الموسم الماضي كأكثر فريق صديق للبيئة في البريميير ليج، وذلك وفقا لدراسة لأحد برامج الاتحاد الأوروبي. – (إفي)