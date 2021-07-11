حملة توعية واسعة من أمانة عمان عن مخاطر الرشوة

عمان-الغد-أطلقت أمانة عمان الكبرى اليوم حملة توعوية بمخاطر الرشوة وأهمية الإبلاغ عنها تحت عنوان (الإبلاغ عن الرشوة واجب ديني وأخلاقي ووطني) تفاعلاً واستجابة للحملة التي أطلقتها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد التي تسعى من خلالها الى محاربة جميع أشكال الفساد في المجتمع .

وتأتي هذه الحملة التي استنهض رئيس الوزراء د. بشر خصاونة همم مؤسسات الدولة كافة لدعمها فكانت أمانة عمان الكبرى أحد أركان هذا الدعم بإعدادها خطة إعلامية وتوعوية تضمنت نشر رسائل توعوية بمخاطر وأضرار الرشوة وذلك من خلال طباعة لوحات وتثبيتها في مناطق أمانة عمان الكبرى وفي مبانيها الرئيسية ونشر الرسائل التوعوية عبر حسابات الأمانة على السوشال ميديا وموقع الأمانة الإلكتروني الرسمي إضافة إلى بث فيديو قصير عبر الشاشات المثبتة في المناطق وشاشات المصاعد في مبناها الرئيسي .

كما تمّ تسجيل عدد من الرسائل التوعوية لبثها عبر إذاعة هوا عمان التابعة للأمانة في الفواصل بين برامجها .