اختر فرنسا: حملة دولية جديدة للترويج للدراسات العليا في فرنسا لدى الشباب الأردني

عمان-الغد-أطلق مكتب كامبوس فرانس- الأردنCampus France Jordanie ، وهو مكتب الوكالة الوطنية الفرنسية لتعزيز التعليم العالي في الأردن ، حملة جديدة لتشجيع الشباب الأردني على الالتحاق بنظام التعليم العالي الفرنسي.

من خلال الاستراتيجية الوطنية لاستقطاب الطلبة، والتي أطلق عليها عنوان “مرحبًا بك في فرنسا / اختر فرنسا”، يرغب مكتب كامبوس فرانس في الأردن Campus France Jordanie في تعزيز مكانة فرنسا كوجهة مميزة للدراسات العليا للطلبة الأردنيين.

بمناسبة إطلاق هذه الحملة الدولية، أقامت السفيرة الفرنسية في الأردن، سعادة السيدة فيرونيك فولاند-عنيني في منزلها حفل استقبال دعت إليه 150 ضيفًا من بينهم خريجون وممثلون عن القطاع الخاص إضافة إلى عدد من الطلبة المهتمين بالدراسة في فرنسا.

خلال خطابها، أشارت السفيرة الفرنسية إلى أنّ “فرنسا تحتل المرتبة الرابعة في العالم في استضافة الطلبة الدوليين الذين يصل عددهم إلى أكثر من 350،000 طالب وطالبة، يكملون دراستهم في جامعاتنا ومدارسنا. ومع ذلك، فهناك 200 طالب أردني فقط يدرسون حاليًا في فرنسا. حيث تكمن الاشكالية في عدم معرفة معظم الأردنيين بنظامنا التعليمي، والذي يوفر مجموعة واسعة من البرامج والشهادات المعترف بها، باللغتين الإنجليزية والفرنسية، برسوم جامعية منافسة للغاية قياساً بالبلدان الأخرى”. كما أكدت أن “الحصول على شهادة فرنسية ليس فقط تجربة جميلة قادرة على تغيير حياتكم، إنما هي أيضًا ميزة هامة تمنحكم الأولوية لدى بحثكم عن وظيفة، خاصة في الأردن حيث تعمل العديد من الشركات الفرنسية هنا.”

وبدوره، انتهز رئيس جمعية خريجي الجامعات والمعاهد الفرنسية في الأردن، الدكتور نجيب أبو كركي فرصة اطلاق هذه الحملة لدعوة الخريجين الشباب إلى الانضمام إلى الجمعية. كما قام ثلاثة طلاب أردنيين بمشاركة تجربتهم الجامعية في فرنسا مع الحضور.