حملة “سلامتك بكمامتك” تهدف إلى توزيع 250 ألف كمامة للمواطنين

عمان- الغد- أطلقت جمعية الكشافة والمرشدات الأردنية حملة #سلامتك_بكمامتك والتي تهدف إلى توزيع ٢٥٠ ألف كمامة على المواطنين في الأسواق والمولات والشوارع العامة بالإضافة إلى دور العبادة.

وتأتي هذه الحملة انطلاقاً من دعوة جلالة الملك عبد الله الثاني بالالتزام بارتداء الكمامة لمنع انتقال عدوى فيروس كوفيد ١٩ بين المواطنين وتزامناً مع يوم التطوع العالمي.

وتشارك في هذه الحملة كلاً من الكشافة والمرشدات التابعة لوزارة التربية والتعليم ووزارة الشباب والقطاع الكشفي والإرشادي الأهلي.

وتستمر هذه الحملة حتى نهاية الأسبوع الحالي بهدف نشر التوعية بين المواطنين حول أهمية ارتداء الكمامة في الحد من انتشار فايروس كورونا المستجد، وتقليل حالات الإصابات اليومية، لما شهدته البلاد مؤخراً من ارتفاع لحالات الإصابات بالفايروس بشكل كبير.

كما قامت الجمعية ومنذ بدء جائحة كورونا بعقد العديد من الحملات التوعوية لمنتسبي قطاعاتها من خلال التدريب عن بعد، ونشر المواد التوعوية وعقد الجلسات التثقيفية لأفرادها من خلال وسائل الاتصال المختلفة حرصاً على سلامة منتسبيها.