حملة شركة Therapedic – Sleep Zone “ثيرابيدك – سليب زون

عمّان – استمرت شركة Therapedic – Sleep Zone “ثيرابيدك – سليب زون” وكلاء العلامات التجارية: ثيرابيدك، تمبور وسيلي في الأردن- وهي إحدى شركات مجموعة نقل- بالعمل على حملة المسؤولية المجتمعية للتبرع بالفرشات، حيث قامت الشركة بإعطاء خصومات إضافية تصل لغاية ٣٥٪؜ لزبائنها الذين يتبرعون بفرشاتهم القديمة وذلك عند شرائهم فرشة جديدة من “ثيرابيدك سليب زون”.

يقوم فريق “ثيرابيدك” بأخذ فرشة من منزل الزبون لتلسميها لفريق Washy Wash ويقوم الفريق المختص بغسل الفرشات وتعقيمها ومن ثم يتم التنسيق بين “كاريتاس” وجمعية الشابات المسلمات وارسال الفرشات إلى المحتاجين، هذا وتتم العملية تحت اشراف (نوى) – إحدى مبادرات مؤسسة ولي العهد.

هذه الحملة مطبقة في فروع الشركة الكائنة في وادي صقرة، مجمع ذا عابدين الدوار السابع، شارع المدينة الطبية والفحيص.

كما اعلنت الشركة ان الحملة ستنتهي في ٣٠/٠٦/٢٠٢١